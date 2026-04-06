Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет

Өнөкөт стресс биздин нервдерибизди, уйкубузду жана ден соолугубузду начарлатып, бизди дайыма чыңалууда калтырат. Аргентиналык дарыгерлер Аурелио Рохас жана Федерико Бонансеа жөнөкөй чечим табышты. Алар жатар алдында бир саат мурун эки киви жеш керектигин белгилешет. Бул тууралуу El Confidencial гезити жазып чыккан.
Маалыматка ылайык, жарыяланган сунуш илимге негизделген — жемиш мээни ичеги аркылуу жөнгө салат, сезгенүүнү азайтат жана терең эс алууга өбөлгө түзөт.
Эмне үчүн уктаар алдында? Организм түнкүсүн калыбына келет, ал эми киви бул процессти жогорку калориялуу тамаксыз күчөтөт (эки кивиге болгону 90 ккал). Бышкан, жумшак кабыгы бар кивини тандаңыз — максималдуу клетчатка алуу үчүн аларды бүтүндөй жеңиз. Таасири кумулятивдик: бир жумадан кийин стресс басаңдап, энергия көбөйөт.
Уктаардан 60 мүнөт мурун кивини тазалап, колуңуз менен жеңиз. Синергия үчүн йогурт кошуңуз же жөн гана суу менен ичиңиз. Ал таблеткаларга караганда арзаныраак, табигыйраак жана көз карандылыксыз иштейт. Чарчап турганда эки киви сиздин кечки калканыңыз. Тынч уктаңыз, бактылуу ойгонуңуз!