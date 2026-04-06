Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет

Өнөкөт стресс биздин нервдерибизди, уйкубузду жана ден соолугубузду начарлатып, бизди дайыма чыңалууда калтырат. Аргентиналык дарыгерлер Аурелио Рохас жана Федерико Бонансеа жөнөкөй чечим табышты. Алар жатар алдында бир саат мурун эки киви жеш керектигин белгилешет. Бул тууралуу El Confidencial гезити жазып чыккан.

Маалыматка ылайык, жарыяланган сунуш илимге негизделген — жемиш мээни ичеги аркылуу жөнгө салат, сезгенүүнү азайтат жана терең эс алууга өбөлгө түзөт.

Дарыгердин айтымында, киви антиоксиданттарга, С витаминине жана клетчаткага бай, алар ичеги-мээ огун активдештирет. Бул микрофлоранын тынчсызданууга жана маанайга таасир этүүчү биологиялык байланышта болот. Клетчатка пайдалуу бактерияларды азыктандырат, С витамини кычкылдануу стресси менен күрөшөт, ал эми антиоксиданттар чарчоонун жана кыжырдануунун негизги себеби болгон өнөкөт сезгенүүнү азайтат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, төрт күндүк үзгүлтүксүз керектөөдөн кийин тынчсыздануу азайып, уйку жакшырат.

Эмне үчүн уктаар алдында? Организм түнкүсүн калыбына келет, ал эми киви бул процессти жогорку калориялуу тамаксыз күчөтөт (эки кивиге болгону 90 ккал). Бышкан, жумшак кабыгы бар кивини тандаңыз — максималдуу клетчатка алуу үчүн аларды бүтүндөй жеңиз. Таасири кумулятивдик: бир жумадан кийин стресс басаңдап, энергия көбөйөт.

Уктаардан 60 мүнөт мурун кивини тазалап, колуңуз менен жеңиз. Синергия үчүн йогурт кошуңуз же жөн гана суу менен ичиңиз. Ал таблеткаларга караганда арзаныраак, табигыйраак жана көз карандылыксыз иштейт. Чарчап турганда эки киви сиздин кечки калканыңыз. Тынч уктаңыз, бактылуу ойгонуңуз!
Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар
Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек?
Пайдалуу кеңеш: Суунун организмге кандай таасири бар?
Пайдалуу кеңеш: Бал бузулушу мүмкүнбү?
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн пияз туураганда ыйлатат?
Пайдалуу кеңеш: Бактылуу болуунун жолдору
Пайдалуу кеңеш: Баланы окууга оңой көндүрүүнүн жолдору
Пайдалуу кеңеш: Муздаткычта сакталбай турган азыктар аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча чай ичсе болорун айтты
Пайдалуу кеңеш: Тишти бир күндө канча жолу жууш керек?
Чүй облусунда үй&nbsp;сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды Чүй облусунда үй сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды
Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек? Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек?
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
1-класска электрондук каттоо: Учурда 15&nbsp;миңден ашык бала катталды 1-класска электрондук каттоо: Учурда 15 миңден ашык бала катталды
6-апрель, дүйшөмбү
12:30
Мектепке кабыл алуу. 36 миңден ашык бала биринчи класска кабыл алынды Мектепке кабыл алуу. 36 миңден ашык бала биринчи класск...
12:05
Пайдалуу кеңеш: Бул жемиш уйкуну жакшыртууга жардам берет
11:00
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
10:35
Кыргызстанда 401 миң гектар жайыт калыбына келтирүү режимине өткөрүлдү
10:15
Адылбек Касымалиев спорт кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады