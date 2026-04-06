Мунарбек Сейитбек уулу Түркияда өткөн эл аралык турнирде жеңүүчүсү болду

Кыргызстандын бокс боюнча Улуттук курама командасынын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулу «Ahmet Cömert International Boxing Tournament» эл аралык мелдешинде жеңүүчү аталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди.

Маалыматка ылайык, турнир Стамбул шаарында 29-марттан 5-апрелге чейин өттү.

Кыргызстандык мушкер 60 кг чейинки салмак категориясында күч сынашып, мелдештин бардык баскычтарын ишенимдүү түрдө басып өттү.

Ал алгачкы беттешинде Өзбекстандын өкүлү Тилав Супоновду, чейрек финалда австралиялык Дарси Омаллейди жеңди. Жарым финалда германиялык мушкер Денис Бриль менен кез келип, аны да 5:0 эсебинде утуп финалга чыкты.

Ал эми чечүүчү финалдык беттеште калыстардын бир добуштан чечими менен 5:0 эсебинде Украина өкүлү Иван Завадскийди утуп алды.
Азия чемпионаты: Бүгүн грек-рим күрөшү боюнча мелдештер башталат
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
Азия чемпионаты: Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын курамасы жарыяланды
Бишкекте өтө турган күрөш боюнча Азия чемпионатынын программасы жарыяланды
Лионель Месси 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына катышпай калышы мүмкүн
Дүйнө чемпионаты −2026: Финалга катыша турган 48 команда аныкталды
Тарыхтагы эң көп акча тапкан спортчулар аталды
Дүйнө чемпионаты −2026: Европанын 16 командасы толугу менен жарыяланды
Дүйнө чемпионаты −2026: Иран курамасы чемпионатка катышат
Азия чемпионаты −2026: Бүгүн Нурсултан Асанакунов рингге чыгат
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй облусунда үй&nbsp;сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды Чүй облусунда үй сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды
Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек? Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек?
1-класска электрондук каттоо: Учурда 15&nbsp;миңден ашык бала катталды 1-класска электрондук каттоо: Учурда 15 миңден ашык бала катталды
Кыргызстандын прокуратурасы 10&nbsp;жетим баланын укуктарын коргоду Кыргызстандын прокуратурасы 10 жетим баланын укуктарын коргоду
6-апрель, дүйшөмбү
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Азия чемпионаты: Бүгүн грек-рим күрөшү боюнча мелдештер башталат
09:00
Бишкекте күн күркүрөп, жамгыр жаайт. 6-8-апрелге карата аба ырайы
08:30
Бишкекте казак акыны Шалкарбай Избасаровдун чыгармачылык кечеси өтөт
08:00
Жогорку Кеңеште жарандар үчүн заманбап коомдук кабылдама ачылат
3-апрель, жума
22:20
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
17:15
4-апрелге карата аба ырайы
15:54
Боом капчыгайы кайрадан жабылат: Бишкек-Нарын жолунда таштар түшүрүлөт