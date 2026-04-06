Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат

Бүгүн, 6-апрелде Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат. Турнир континенттин эң күчтүү спортчуларынын башын бириктирип,  12-апрелге чейин «Жаштык Арена» спорт комплексинде өтөт.

Мелдеште балбандар грек-рим, эркин күрөш жана кыз-келиндер күрөшү боюнча күч сынашат. Жалпысынан 350гө жакын балбан катышып, 30 комплект медаль ойнотулат.

Чемпиондуктун программасы күрөштүн түрлөрүнө жараша бөлүштүрүлгөн:

  • 6-8-апрель күндөрү грек-рим күрөшү боюнча мелдештер өтөт;
  • 8-10-апрель күндөрү кыз-келиндер күрөшү боюнча мелдештер болот;
  • 10-12-апрель күндөрү эркин күрөш боюнча таймаштар уюштурулат.

Кыргызстандын намысын грек-рим күрөшү боюнча 10 спортчу, кыз-келиндер күрөшү боюнча 9 жана эркин күрөш боюнча 10 балбан коргойт.
