Пайдалуу кеңеш: Бал бузулушу мүмкүнбү?

Бал канча убакытка чейин сакталат? Айрым азыктар бир нече күндө бузулат, башкалары бир нече айга, ал эми башкалары бир нече жылга чейин сакталат.
Балдын бул сапаттары көбүнчө аарылардын нектар чогултуу ыкмасына байланыштуу. Нектар көбүнчө сууга бай болсо да, курт-кумурскалар канаттарын каккылап, аны кургатат. Алар уяларын аны менен толтурганда, алардын ашказан ферменттери нектарды глюкон кислотасына жана суутек перекисине чейин ажыратат. Кызык, анткени биз акыркысын жараларды дарылоо үчүн колдонобуз.
Бал бузулушу мүмкүн. Бул көбүнчө кошулган шекер жана башка ингредиенттерди камтыган азыктарда болот. Табигый бал өзүнүн касиеттерин жоготпостон бир нече жылга чейин сакталышы мүмкүн.