14:16
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Бал бузулушу мүмкүнбү?

Бал канча убакытка чейин сакталат? Айрым азыктар бир нече күндө бузулат, башкалары бир нече айга, ал эми башкалары бир нече жылга чейин сакталат.

Фото Иллюстративдик
Бал чындап эле узак убакытка чейин жегенге жарактуу бойдон кала турган укмуштуудай азык болуп саналат. Мунун себебин түшүнүү үчүн анын курамына көңүл буруу керек. Ал негизинен кант менен суудан турат, болжол менен 80/20 катышында. Кант гигроскопиялык болгондуктан жана бактериялардан сууну тартып, аларды кургатып жибере тургандыктан, зыяндуу нерселердин балда өсүшү же көбөйүшү өтө кыйын.

Балдын бул сапаттары көбүнчө аарылардын нектар чогултуу ыкмасына байланыштуу. Нектар көбүнчө сууга бай болсо да, курт-кумурскалар канаттарын каккылап, аны кургатат. Алар уяларын аны менен толтурганда, алардын ашказан ферменттери нектарды глюкон кислотасына жана суутек перекисине чейин ажыратат. Кызык, анткени биз акыркысын жараларды дарылоо үчүн колдонобуз.

Бал бузулушу мүмкүн. Бул көбүнчө кошулган шекер жана башка ингредиенттерди камтыган азыктарда болот. Табигый бал өзүнүн касиеттерин жоготпостон бир нече жылга чейин сакталышы мүмкүн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/368207/
Кароо: 147
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн пияз туураганда ыйлатат?
Пайдалуу кеңеш: Бактылуу болуунун жолдору
Пайдалуу кеңеш: Баланы окууга оңой көндүрүүнүн жолдору
Пайдалуу кеңеш: Муздаткычта сакталбай турган азыктар аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча чай ичсе болорун айтты
Пайдалуу кеңеш: Тишти бир күндө канча жолу жууш керек?
Пайдалуу кеңеш: Үй шартында алтынды кантип тазалоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Бөлмө гүлдөрүнүн жалбырактары эмнеге саргайат?
Пайдалуу кеңеш: Чайдын тиштериңиз үчүн пайдасы барбы?
Пайдалуу кеңеш: Жазында КРВИ коркунучун кантип азайтуу керек?
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат «Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
Бүгүн Эл&nbsp;аралык театр күнү: Театр тууралуу кызыктуу фактылар Бүгүн Эл аралык театр күнү: Театр тууралуу кызыктуу фактылар
Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси
ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт
31-март, шейшемби
13:16
Ош облусунда жер тилкелеринин коррупциялык схемасы аныкталды Ош облусунда жер тилкелеринин коррупциялык схемасы анык...
13:05
Аймактарда кадрдык өзгөрүүлөр: Президент бир катар аким жана мэрлерди дайындады
12:37
Азия чемпионаты −2026: Бүгүн Нурсултан Асанакунов рингге чыгат
12:20
Пайдалуу кеңеш: Бал бузулушу мүмкүнбү?
12:06
Чүй облусунун Москва районунун акими алмашты