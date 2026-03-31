Дмитрий Бивол менен Майкл Эйферт Екатеринбургда титул үчүн беттешет

Екатеринбург шаарында шексиз жарым оор салмактагы дүйнө чемпиону Дмитрий Бивол (Россия) беттешет. Ал милдеттүү түрдө атаандашы Майкл Эйферт (Германия) менен беттешет. Мелдештин уюштуруучулары билдиргендей, беттеш 30-майда UMMC Arenaда өтөт.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

«Беттеш RCC Boxing Promotions иш-чарасынын негизги окуясы болот. Бул Дмитрий Биволдун RCC желеги астында экинчи беттеши болот. Беш жыл мурун ал Уралда Умар Саламовго каршы беттешип, WBA суперчемпиону титулун ишенимдүү коргогон», — деп айтылат билдирүүдө.

Дмитрий Бивол жарым оор салмактагы дүйнө чемпиону. Биволдун профессионалдык рингде 24 жеңиши (12си нокаут менен) жана бир жеңилүүсү бар. 2022-жылы ал мурда тогуз жылдан бери жеңилбеген Саул Канело Альварести жеңген. Учурда ал WBA, WBO, IBF жана IBO титулдарынын ээси.

Майкл Эйферттин 13 жеңиши (бешөө нокаут менен) жана бир жеңилүүсү бар. Ал карьерасынын акыркы сегиз жылында IBF Intercontinental титулун жана Канадада Жан Паскалды жеңип, милдеттүү түрдө атаандаш болгон.
FIFA рейтингинде Кыргызстан 108-орунду ээледи
Азия чемпионаты: Кыргызстандык боксчулардын беттештеринин ырааттамасы
Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси
PWL 11: Акжол Махмудов жапониялык балбан Кусака менен үчүнчү жолу беттешет
Дүйнө чемпионаты −2026: ФИФА футбол эрежелерине өзгөртүү киргизди
Алыш күрөшү боюнча эл аралык турнирге 8 өлкөнүн балбандары катышууда
Криштиану Роналдунун уулу «Реал Мадрид» академиясына кошулушу мүмкүн
Кыргызстан биринчи жолу Африканын футбол боюнча улуттук курамасы менен беттешет
Мохамед Салах «Ливерпуль» клубунан кетерин жарыялады
Кыргызстандын футбол боюнча курамалары жолдоштук беттештерди өткөрөт
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат «Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
Бүгүн Эл&nbsp;аралык театр күнү: Театр тууралуу кызыктуу фактылар Бүгүн Эл аралык театр күнү: Театр тууралуу кызыктуу фактылар
Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси
ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт
31-март, шейшемби
10:25
Кыргызстандын Ирандагы элчилиги ишмердүүлүгүн убактылуу токтотту Кыргызстандын Ирандагы элчилиги ишмердүүлүгүн убактылуу...
10:18
Дмитрий Бивол менен Майкл Эйферт Екатеринбургда титул үчүн беттешет
10:09
Улуттук банкы жыл башынан бери валюта рыногуна бешинчи жолу интервенция жасады
09:49
Бүгүнкү доллардын курсу
09:41
Кыргызстандын Улуттук Олимпиада комитетинин президенти кызматтан кетти