Дмитрий Бивол менен Майкл Эйферт Екатеринбургда титул үчүн беттешет

Екатеринбург шаарында шексиз жарым оор салмактагы дүйнө чемпиону Дмитрий Бивол (Россия) беттешет. Ал милдеттүү түрдө атаандашы Майкл Эйферт (Германия) менен беттешет. Мелдештин уюштуруучулары билдиргендей, беттеш 30-майда UMMC Arenaда өтөт.
«Беттеш RCC Boxing Promotions иш-чарасынын негизги окуясы болот. Бул Дмитрий Биволдун RCC желеги астында экинчи беттеши болот. Беш жыл мурун ал Уралда Умар Саламовго каршы беттешип, WBA суперчемпиону титулун ишенимдүү коргогон», — деп айтылат билдирүүдө.
Дмитрий Бивол жарым оор салмактагы дүйнө чемпиону. Биволдун профессионалдык рингде 24 жеңиши (12си нокаут менен) жана бир жеңилүүсү бар. 2022-жылы ал мурда тогуз жылдан бери жеңилбеген Саул Канело Альварести жеңген. Учурда ал WBA, WBO, IBF жана IBO титулдарынын ээси.
Майкл Эйферттин 13 жеңиши (бешөө нокаут менен) жана бир жеңилүүсү бар. Ал карьерасынын акыркы сегиз жылында IBF Intercontinental титулун жана Канадада Жан Паскалды жеңип, милдеттүү түрдө атаандаш болгон.