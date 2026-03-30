Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн пияз туураганда ыйлатат?

Пияз өзгөчө даамы менен гана эмес, көз жашын агызуу жөндөмү менен да белгилүү. Пиязды туураганда цитоплазманын учуучу компоненттери болгон көз жаш чыгаруучу бездер (латын тилинен lacrima, «көз жаш» дегенди билдирет) дем алуу жолдорунун жана көздүн былжыр чел кабыгын дүүлүктүрөт. Бул көздү ачыштырат жана дененин коргоочу реакциясын — көз жашын пайда кылат.
Бул химиялык реакцияларды аныктоо үчүн окумуштуулар бир катар изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Пияз кесилгенден кийин, анын клеткаларынын бүтүндүгүн бузуп, цитоплазмадагы ферменттер жана аминокислоталар аралашып кетери аныкталды. Алар адатта бири-бири менен өз ара аракеттенишпейт. Химиялык реакциялардын каскады ишке кирип, күкүрт кошулмаларынын пайда болушуна алып келет. Акыркы продукт — тиопропанол-S-оксид. Бул учуучу зат көз жаш суюктугу менен байланышып, күкүрт кислотасын пайда кылат — бул өсүмдүктөн келген ар кандай баскынчыларды кууп чыгуу үчүн иштелип чыккан. Ошондуктан, көз жаш коргонуу реакциясы катары пайда болот.
Ашканадагы ачуу көз жаштан ашпозчулар жана үй кожойкелери качуунун жок дегенде үч жолу бар. Биринчиден, төмөнкү температура химиялык реакциянын ылдамдыгын жайлатып жибергендиктен, пиязды туураардан мурун тоңдурсаңыз болот. Экинчиден, бычакты сууга чылап койсоңуз болот, анткени учуучу көз жаш чыгаруучу заттар жакшы эрийт жана бууланбайт. Үчүнчүдөн, көздүн кыжырын келтирүүчү заттардын таасирин чектөө үчүн жөн гана сноркель маскасын кийсеңиз болот.
Күкүрт жетишсиз топуракта өстүрүлгөн жумшак пияз АКШда популярдуу. Бирок, алар салыштырмалуу жогорку нымдуулуктан улам жакшы сакталбайт.
Гендик инженерияны колдонуп, жапон окумуштуулары көз жашын чыгарбаган пиязды жаратууга жетишишти. Тилекке каршы, анын жыты жана даамы өзгөрдү. Айрымдар бул жаңы сорттун даамын алмуруттун даамына салыштырышат. Андан тышкары, рынокко жаңы генетикалык жактан модификацияланган өсүмдүктү алып чыгуу бир топ убакытты, бекитүүлөрдү жана башка процесстерди талап кылат. Ошондуктан, белгилүү үй шартындагы дарылоо ыкмаларын колдонуу оңой.