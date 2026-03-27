Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси

Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы Монголиянын Улан-Батор шаарында өтө турган Азия чемпионатына катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти.
Маалыматка ылайык, чемпионат 28-марттан 11-апрелге чейин World Boxing версиясы боюнча өтөт.
Команданын курамы:
50 кг чейин: Бекзат Эргешов;
55 кг чейин: Нурсултан Асанакунов;
60 кг чейин: Амантур Жумаев;
65 кг чейин: Мирзозид Имамназаров;
70 кг чейин: Элдар Турдубаев;
75 кг чейин: Атай Дамир;
85 кг чейин: Мухамадазиз Закиров;
90 кг чейин: Тыныстан Алыбаев.
Машыктыруучулар:
Башкы машыктыруучу: Данияр Төлөгөн уулу;
Улук машыктыруучу: Улан Сагынбаев.