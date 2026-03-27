Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси

Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы Монголиянын Улан-Батор шаарында өтө турган Азия чемпионатына катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти.

Маалыматка ылайык, чемпионат 28-марттан 11-апрелге чейин World Boxing версиясы боюнча өтөт.

Команданын курамы:

50 кг чейин: Бекзат Эргешов;

55 кг чейин: Нурсултан Асанакунов;

60 кг чейин: Амантур Жумаев;

65 кг чейин: Мирзозид Имамназаров;

70 кг чейин: Элдар Турдубаев;

75 кг чейин: Атай Дамир;

85 кг чейин: Мухамадазиз Закиров;

90 кг чейин: Тыныстан Алыбаев.

Машыктыруучулар:

Башкы машыктыруучу: Данияр Төлөгөн уулу;

Улук машыктыруучу: Улан Сагынбаев.
PWL 11: Акжол Махмудов жапониялык балбан Кусака менен үчүнчү жолу беттешет
Дүйнө чемпионаты −2026: ФИФА футбол эрежелерине өзгөртүү киргизди
Алыш күрөшү боюнча эл аралык турнирге 8 өлкөнүн балбандары катышууда
Криштиану Роналдунун уулу «Реал Мадрид» академиясына кошулушу мүмкүн
Кыргызстан биринчи жолу Африканын футбол боюнча улуттук курамасы менен беттешет
Мохамед Салах «Ливерпуль» клубунан кетерин жарыялады
Кыргызстандын футбол боюнча курамалары жолдоштук беттештерди өткөрөт
Дүйнө чемпионаты- 2026: Кыргызстандык тайбоксчулар 12 медаль жеңди
Чемпиондор Лигасынын чейрек финалынын бардык жуптары аныкталды
Кыргызстандык мушкер Усман Капаров Дүйнөлүк бокс турнирде коло медаль жеңип алды
Эң көп окулган жаңылыктар
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
27-март, жума
17:33
28-мартка карата аба ырайы 28-мартка карата аба ырайы
16:30
Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси
16:05
ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт
15:23
Кыргызстанда Бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы өтөт
15:05
«Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат