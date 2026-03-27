13:17
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Бактылуу болуунун жолдору

Фото Иллюстративдик

Энрике Рохас — белгилүү испан психиатры, психиатрия жана медициналык психология профессору. Ал Мадрид шаарындагы Рохас-Эстапе психиатрия институтунун директору жана психикалык ден соолук, мотивация жана бакыт боюнча көптөгөн китептердин автору.

Ал «Бакыттын химиясы» жана «Сезимдериңизди түшүнүү» сыяктуу бестселлерлерди жазган, анда ал ички тынчтыкка жетүү үчүн практикалык кеңештер менен бөлүшөт. Анын мамилеси эрк күчүн, өткөндү кечирүүнү жана жашоону пландаштырууну гармониянын негизи катары баса белгилейт. Китептер бир нече тилге, анын ичинде орус тилине которулуп, психологдор жана жалпы коомчулук арасында белгилүү.

El Economista басылмасына берген маегинде Энрике Рохас бактылуу болуу үчүн 7 кеңеш сунуштайт.

1-кеңеш: Өткөндү унутуңуз

Каталарыңыз үчүн өзүңүздү кечирип, мурунку ийгиликсиздиктер менен элдешүүдөн баштаңыз. Өткөндү өзгөртүүгө болбойт, бирок таарынычтарды кармап туруу кубанычка алып баруучу жолду тосот — алдыга жылуу үчүн алардын баарын коё бериңиз.

2-кеңеш: Жүрөгүңүздү жана акылыңызды тең салмактаңыз

Эмоцияларды логика менен айкалыштырууну үйрөнүңүз: жүрөк илхам берет, акыл туруктуулукту камсыз кылат. Алар гармонияда болгондо, жашоо ырааттуу жана башаламандыктар аз болуп калат.

3-кеңеш: Позитивдүү көз карашты өнүктүрүңүз

Ар бир кырдаалда жакшы жагын издеңиз — бул сокур оптимизм эмес, мүмкүнчүлүктөргө көңүл буруу жөндөмү. Психиатр адистери көбүнчө бейтаптарга «көңүлүн» ушундай жол менен бурууга жардам беришет.

4-кеңеш: Эркти өнүктүрүңүз

Адистин айтымында, күчтүү эрк «психологиянын бермети»: ал бекем, ырааттуу жана тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берет. Аны күн сайын кичинекей кадамдар менен машыктырыңыз.

5-кеңеш: Жашоо планын түзүңүз

Сүйүүнү, жумушту, маданиятты жана достукту камтыган жашоо планын түзүңүз — пайдасыз нерселерден алыс болуңуз. Бул «тетралогия» багыт жана канааттануу сезимин берет.

6-кеңеш: Ички тынчтыкты табыңыз

Улгайганда бакыт тынчтыкта болот, толкунданган эмоцияларда эмес. Тынчтык акыл-эс жана чындыкты кабыл алуу аркылуу келет.

7-кеңеш: Иллюзиялар жана максаттар менен жашаңыз

Кыялдарды эскерүүлөр менен алмаштырбаңыз — артка кылчайгандар картаят. Максаттарды жана пландарды келечек үчүн сактаңыз: иллюзия (жакшы мааниде) мотивациянын кыймылдаткычы болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367725/
Кароо: 113
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
27-март, жума
13:05
PWL 11: Акжол Махмудов жапониялык балбан Кусака менен үчүнчү жолу беттешет PWL 11: Акжол Махмудов жапониялык балбан Кусака менен ү...
12:35
Мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын IV этабы башталды
12:18
Эмил Балтагулов Жалал-Абад филармониясынын директору болуп дайындалды
12:05
Пайдалуу кеңеш: Бактылуу болуунун жолдору
11:19
«Алга» стадиону сатылбайт: Мэриянын түшүндүрмөсү