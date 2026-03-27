Дүйнө чемпионаты −2026: ФИФА футбол эрежелерине өзгөртүү киргизди

Эл аралык футбол ассоциацияларынын федерациясы (ФИФА) 2026-жылкы Дүйнөлүк чемпионатта эле колдонулушу мүмкүн болгон оюн эрежелерине бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карап жатат. Бул тууралуу ФИФАнын сайтында айтылат.

1.Алмаштыруу убактысын кыскартуу

Алмаштырылган оюнчунун талаадан чыгууга 10 секунддан ашпашы керек. Эгерде оюнчу ыкчам болбосо, анын алмаштыруусу бир мүнөткө кечиктирилет жана бул мезгилде команданын күчү алсырап калат.

2.Топту киргизүүгө чектөөлөр

Топту киргизүү жана дарбазага тебүү үчүн беш секунддук таймер пландаштырылган. Бул чектөөнү бузуу топту ээлөө мүмкүнчүлүгүн жоготууга алып келет.

3.Жаңы медициналык жардам талаптары

Талаада медициналык жардам алган оюнчу оюнга кайтып келгенге чейин жок дегенде бир мүнөткө талаадан чыгып кетиши керек. Бул өзгөчө учурларга тийешелүү: эгерде жаракат карта менен жазалана турган эреже бузуунун натыйжасында келип чыкса колдонулат.

4.VAR ыйгарым укуктарын кеңейтүү

Видеокөмөкчү калыс системасы экинчи сары карточкалар менен коштолгон кырдаалдарга кийлигише алат, ошондой эле жаңылыштык менен берилген бурчтан соккуларды карап чыгат.

5.Калыстар менен байланышты көзөмөлдөө

ФИФА ошондой эле калыстан түшүндүрмө суроого капитан гана укуктуу деген эрежени күчөтүүнү көздөйт. Башка оюнчулар мындай аракеттер үчүн сары карточка алуу коркунучунда турушат.

Эске салсак, 2026-жылкы Дүйнө чемпионаты ушул жайда АКШ, Канада жана Мексикада 16 шаарда өтөт.
Алыш күрөшү боюнча эл аралык турнирге 8 өлкөнүн балбандары катышууда
Криштиану Роналдунун уулу «Реал Мадрид» академиясына кошулушу мүмкүн
Кыргызстан биринчи жолу Африканын футбол боюнча улуттук курамасы менен беттешет
Мохамед Салах «Ливерпуль» клубунан кетерин жарыялады
Кыргызстандын футбол боюнча курамалары жолдоштук беттештерди өткөрөт
Дүйнө чемпионаты- 2026: Кыргызстандык тайбоксчулар 12 медаль жеңди
Чемпиондор Лигасынын чейрек финалынын бардык жуптары аныкталды
Кыргызстандык мушкер Усман Капаров Дүйнөлүк бокс турнирде коло медаль жеңип алды
Forbes рейтинги — 2026: Дүйнөдөгү эң бай 25 спорттук команда ээлери
Таласта эл аралык деңгээлдеги 5 миң орундуу стадион курулууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
