Дүйнө чемпионаты −2026: ФИФА футбол эрежелерине өзгөртүү киргизди

Эл аралык футбол ассоциацияларынын федерациясы (ФИФА) 2026-жылкы Дүйнөлүк чемпионатта эле колдонулушу мүмкүн болгон оюн эрежелерине бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карап жатат. Бул тууралуу ФИФАнын сайтында айтылат.
1.Алмаштыруу убактысын кыскартуу
Алмаштырылган оюнчунун талаадан чыгууга 10 секунддан ашпашы керек. Эгерде оюнчу ыкчам болбосо, анын алмаштыруусу бир мүнөткө кечиктирилет жана бул мезгилде команданын күчү алсырап калат.
2.Топту киргизүүгө чектөөлөр
Топту киргизүү жана дарбазага тебүү үчүн беш секунддук таймер пландаштырылган. Бул чектөөнү бузуу топту ээлөө мүмкүнчүлүгүн жоготууга алып келет.
3.Жаңы медициналык жардам талаптары
Талаада медициналык жардам алган оюнчу оюнга кайтып келгенге чейин жок дегенде бир мүнөткө талаадан чыгып кетиши керек. Бул өзгөчө учурларга тийешелүү: эгерде жаракат карта менен жазалана турган эреже бузуунун натыйжасында келип чыкса колдонулат.
4.VAR ыйгарым укуктарын кеңейтүү
Видеокөмөкчү калыс системасы экинчи сары карточкалар менен коштолгон кырдаалдарга кийлигише алат, ошондой эле жаңылыштык менен берилген бурчтан соккуларды карап чыгат.
5.Калыстар менен байланышты көзөмөлдөө
ФИФА ошондой эле калыстан түшүндүрмө суроого капитан гана укуктуу деген эрежени күчөтүүнү көздөйт. Башка оюнчулар мындай аракеттер үчүн сары карточка алуу коркунучунда турушат.
Эске салсак, 2026-жылкы Дүйнө чемпионаты ушул жайда АКШ, Канада жана Мексикада 16 шаарда өтөт.