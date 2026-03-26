Пайдалуу кеңеш: Баланы окууга оңой көндүрүүнүн жолдору

Баланы окууга көндүрүү кысым көрсөтүү аркылуу эмес, китептерге болгон кызыгууну жана эмоционалдык байланышты өнүктүрүү аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Бул тууралуу NEWS.ru сайтына социалдык жана психоаналитикалык багыттагы психолог Александра Михейчева билдирди.
Адис бул процессте ата-энелердин жеке үлгүсү маанилүү ролду ойной турганын баса белгиледи. Эгерде окуу үй-бүлөлүк жашоонун табигый бөлүгү катары каралса, бала акырындык менен бул моделди кабыл алат. Китептерди жашына жана кызыкчылыктарына жараша тандоо, ошондой эле чогуу окууну жана окугандарын талкуулоону машыктыруу маанилүү.
Адистин айтымында, окууну милдет катары кабыл албоо керек. Бала тандоо эркиндигине ээ болгондо жана чоң кишинин китеп окуганын көргөндө, бул дени сак адат табигый түрдө өнүгөт.