12:16
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Баланы окууга оңой көндүрүүнүн жолдору

Баланы окууга көндүрүү кысым көрсөтүү аркылуу эмес, китептерге болгон кызыгууну жана эмоционалдык байланышты өнүктүрүү аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Бул тууралуу NEWS.ru сайтына социалдык жана психоаналитикалык багыттагы психолог Александра Михейчева билдирди.

Адис бул процессте ата-энелердин жеке үлгүсү маанилүү ролду ойной турганын баса белгиледи. Эгерде окуу үй-бүлөлүк жашоонун табигый бөлүгү катары каралса, бала акырындык менен бул моделди кабыл алат. Китептерди жашына жана кызыкчылыктарына жараша тандоо, ошондой эле чогуу окууну жана окугандарын талкуулоону машыктыруу маанилүү.

Иллюстративдик
Фото Иллюстративдик

Адистин айтымында, окууну милдет катары кабыл албоо керек. Бала тандоо эркиндигине ээ болгондо жана чоң кишинин китеп окуганын көргөндө, бул дени сак адат табигый түрдө өнүгөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367525/
Кароо: 48
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Муздаткычта сакталбай турган азыктар аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча чай ичсе болорун айтты
Пайдалуу кеңеш: Тишти бир күндө канча жолу жууш керек?
Пайдалуу кеңеш: Үй шартында алтынды кантип тазалоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Бөлмө гүлдөрүнүн жалбырактары эмнеге саргайат?
Пайдалуу кеңеш: Чайдын тиштериңиз үчүн пайдасы барбы?
Пайдалуу кеңеш: Жазында КРВИ коркунучун кантип азайтуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Уюлдук телефонду туура кубаттоонун жолдору
Пайдалуу кеңеш: Лимондорду кантип туура сактоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Уйкуга кантип даярдануу керек?
Эң көп окулган жаңылыктар
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
26-март, бейшемби
12:05
Пайдалуу кеңеш: Баланы окууга оңой көндүрүүнүн жолдору
11:16
Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды
11:06
Кыргызстанда соңку суткада 20дан ашык өрт кырсыгы катталды
10:47
Улуттук банктын экс-төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызнефтегаз иши боюнча кармалды
10:32
Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды