Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды

Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шаирбек Ташиев кечээ, ИИМдин Тергөө башкармалыгына кайрадан суракка чакырылды. Бул тууралуу өздүк булактар билдиришти.
Маалыматка ылайык, Шаирбек Ташиев күбө катары суралып жатат. Тергөө жүрүп жаткан иш азырынча тактала элек.
Эске сала кетсек, Шаирбек Ташиевдин каржылык пландарын талкуулаган аудиожазуулары мурда социалдык тармактарда тараган.
13-мартта ал Ички иштер министрлигине суракка чакырылган. Сурактан кийин ал бошотулган. Эртеси күнү Ташиев депутаттык мандатынан баш тартуу жөнүндө арыз берген.