Шайлоо күндөрү 10 миңден ашык милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иштейт

30-ноябрга белгиленген мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоого байланыштуу Кыргызстандагы коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нурлан Исмаилов «Биринчи радиодо» билдирди.

Анын айтымында, өлкө боюнча 2492 шайлоо тилкеси ачылды. Аларда 5000ден ашык милиция кызматкери нөөмөттө турат.

Шайлоо өнөктүгү 29-ноябрда саат 8:00дө расмий түрдө аяктайт жана «жымжырттык күнү» башталат. Бул мезгилде, ошондой эле шайлоо күнүндө 10 миңден ашык милиция кызматкери мыйзам бузуулардын алдын алуу жана тартипти сактоо үчүн нөөмөттө болот.

Нурлан Исмаилов Ички иштер министрлиги шайлоонун тынч, чыгымсыз жана мыйзамга ылайык өтүшүн камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатканын баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351197/
Кароо: 119
