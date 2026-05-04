ИИМ: Эс алуу күндөрү балдардын коопсуздугуна көңүл буруңуз

Ички иштер министрлиги 1-10-май аралыгындагы узак эс алуу күндөрүндө ата-энелерди балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырды.

Ведомствонун маалыматына караганда, май айындагы эс алуу күндөрүнө байланыштуу балдар көп убактыларын көчөдө өткөрүшөт. Андай учурда чоңдордун тынымсыз көзөмөлү зарыл.

Ата-энелер үчүн негизги сунуштар:

  • Балдарды кароосуз калтырбаңыз. Кыска убакытка дагы. Айрыкча бул кичинекей балдарга жана кенже класстын окуучуларына тиешелүү.
  • Баланын кайда экенин көзөмөлдөңүз. Кайда жана ким менен жүргөнүн билиңиз, үйгө кайтуу убактысын сүйлөшүп алыңыз.
  • Жолдо жүрүү эрежелерин түшүндүрүңүз. Балдарга жолду белгиленген жерлерден гана кесип өтүү керектигин жана жолдо этият болуу зарылдыгын эскертиңиз.
  • Кооптуу буюмдарды колдонууну чектеңиз. Ширеңке, зажигалка, тиричилик химиясы, дары-дармектер балдар жетпеген жерде болушу керек.
  • Бейтааныш адамдар жөнүндө сүйлөшүү жүргүзүңүз. Бейтааныш адамдар менен сүйлөшүүгө болбой турганын, алардан белектерди албоо керектигин же кайдадыр кетпөө керектигин түшүндүрүңүз.
  • Интернеттеги коопсуздук. Балаңыз кайсы сайттарга кирерин, социалдык тармактарда жана мессенджерлерде ким менен сүйлөшөрүн көзөмөлдөңүз.
  • Суу сактагычтарда жана жаратылышта көзөмөл. Балдардын суу жээгинде чоңдордун коштоосу жок болуусуна жол бербеңиз, жаратылышта өзүн алып жүрүү эрежелерин түшүндүрүңүз.

«Урматтуу ата-энелер! Сиздердин көңүл бурууңуздар жана коопсуздук эрежелерин өз убагында түшүндүрүүңүздөр кырсыктардын алдын алат», — деп айтылат маалыматта.
