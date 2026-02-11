10:31
Бекболот Талгарбековдун уулу атасынын суракка алынышы тууралуу билдирди

Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков укук коргоо органдары тарабынан кармалганын анын уулу Арстан Талгарбеков 24.kg агенттигине билдирди.

Анын айтымында, ошол күнү эртең менен милиция кызматкерлери Талгарбековдун Бишкектин 8-кичи районундагы батирине тинтүү жүргүзүү үчүн келишкен. Тергөө иш-чаралары жүргүзүлгөндөн кийин, ал суракка алуу үчүн ИИМдин Башкы кылмыш иликтөө башкармалыгына алып кетишкен.

Арстан Талгарбеков атасын үч кызматкер коштоп жүргөнүн, айрымдары соттук териштирүүнү улантуу үчүн батирде калганын тактады. Уулунун айтымында, петицияга кол койгон 75 адамдын баары суракка чакырылууда.

Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 24.kg агенттигине кармалгандар жана тинтүүлөр тууралуу маалыматты четке какты.

Эске салсак, 9-февралда президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна жаңы президенттик шайлоолорду тез арада баштоону өтүнүп, жамааттык кайрылуу жөнөтүлдү. Документке окумуштуулар, мурдагы премьер-министрлер, парламенттин мурдагы мүчөлөрү жана коомдук ишмерлер кирген 75 адам кол коюшкан.

Алардын бири, коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков «Азаттыкка» бул идеянын демилгечилеринин бири экенин айткан. Ал президенттин мөөнөтү бүттүбү же жокпу деген талаш-тартыштар туруксуздукка алып келип жатканын, муну башка саясий күчтөр пайдалана аларын белгилеген. Ал бийлик демилгени колго алып, шайлоону июнь-июль айларына белгилеши керектигин кошумчалады.

10-февралда президент Садыр Жапаров Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди мөөнөтүнөн мурда кызматтан алды. Садыр Жапаров өз чечимине комментарий берип жатып, Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев жана башкалар Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, коомдо терс кырдаалдын жаралышына өбөлгө түзүп жатканын билдирди.
