11:14
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкектин Ош базарында болгон рейдде 120дан ашык чет элдик кармалды

Бишкектеги Ош базарында «Нелегал» рейдинин жүрүшүндө 120дан ашык чет элдик жаран полиция бөлүмдөрүнө жеткирилди. Бул тууралуу Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Борбор калаанын милиция рейдде 120дан ашуун чет өлкөлүк текшерүүгө алынганын, жыйынтыгында 23 чет өлкөлүккө карата Укук бузуулар кодексинин 431-беренеси (Кыргызстан аймагында болуу тартибин бузуу) менен протоколдор түзүлгөнүн белгиледи.

Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы
Фото Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы. Ош базарында болгон рейдде 120дан ашык чет элдик кармалды

Ошондой эле 2 кыргыз жаранына карат Укук бузуулар кодексинин 93-беренеси (Кыргызстан чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартуу жана пайдалануу эрежелерин бузуу) боюнча протоколдор толтурулган. Маалыматта бардык материалдар мыйзамда белгиленген тартипте андан аркы кароо үчүн тиешелүү бөлүмдөргө жөнөтүлгөнү кошумчаланды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350413/
Кароо: 82
Басууга
Теги
Азенбек Козукеев ЖКККББнын башчысы болуп дайындалды
Ак-Ордо конушунда адам өлтүрүү фактысы катталды. ИИМ шектүүнү издеп жатат
Мас абалында видеого түшүп калган милиция кызматкери кызматтан бошотулду
Негизги күч — техника эмес, адам! ИИМдин Жол инспекторлоруна 150 унаа тапшырылды
Бишкекте ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды
Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү
Токаевдин иш сапарына байланыштуу Бишкекте жол кыймылына чектөө киргизилет
Нарында көпүрө кулап, дарыяга түшүп кеткен айдоочунун сөөгү табылды
ИИМдин ведомстволук медалдарына 2 миллион сом жумшалат
Бишкек-Балыкчы багытында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө күчөтүлдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл&nbsp;аралык турнирде килемге чыгат Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде килемге чыгат
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34&nbsp;талапкерди каттоодон баш тартты БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү
Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды
11-ноябрь, шейшемби
10:48
Кыргызстан быйыл 310 миллиард сомдон ашык салык жана төгүмдөрү жыйналды Кыргызстан быйыл 310 миллиард сомдон ашык салык жана тө...
10:17
Бишкектин Ош базарында болгон рейдде 120дан ашык чет элдик кармалды
10:03
Россиянын Астрахань облусуна Кыргызстандан 130 тоннадан ашык буурчак жеткирилди
09:44
Бүгүнкү доллардын курсу
09:26
VI Ислам тилектештик оюндары. Боксчу Нурадин Рустамбек уулу күмүш медаль утту
10-ноябрь, дүйшөмбү
18:05
11-ноябрга карата аба ырайы
17:56
Кыргызстанда 12 000ден ашык үй-бүлө социалдык келишимдерге кол коюшту