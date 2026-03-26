Криштиану Роналдунун уулу «Реал Мадрид» академиясына кошулушу мүмкүн

Легендарлуу португалиялык чабуулчу, беш жолку «Алтын топ» сыйлыгынын ээси Криштиану Роналдунун уулу Криштиану дос Сантос жакында «Реал Мадрид» академиясына кошулушу мүмкүн. Бул тууралуу The Athletic гезити жазып чыкты.
Маалыматка ылайык, Криштиану дос Сантос буга чейин «Реал Мадриддин» 16 жашка чейинкилер курама командасында машыгып келген.
Криштиану дос Сантос 15 жашта жана атасы негизги командада ойногон Сауд Арабиясынын «Аль-Наср» клубунун жаштар курама командасында ойнойт.
«Реал Мадрид» Испания лигасынын турнирдик таблицасында 69 упай менен экинчи орунда турат.
Эске салсак, Криштиану Роналду 2009-жылдан 2018-жылга чейин «Мадрид» клубунда ойноп, 438 оюн өткөрүп, 450 гол киргизген. Ал «Реал Мадрид» менен жалпысынан 15 кубокту жеңип алган, анын ичинде төрт Чемпиондор Лигасынын титулу да бар.