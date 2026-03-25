Кыргызстан биринчи жолу Африканын футбол боюнча улуттук курамасы менен беттешет

Кыргыстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн, 25-мартта быйылкы биринчи беттешин өткөрөт.
Түркиядагы машыгуу жыйынынын алкагында Роберт Просинечкинин командасы Экватордук Гвинеяга каршы ойнойт. Беттеш Анталияда өтүп, Бишкек убактысы боюнча саат 20:00дө башталат.
Бул беттеш улуттук курама команда үчүн 190-беттеш жана африкалык командага каршы биринчи оюн болуп саналат.
Кыргызстандык команда буга чейин африкалык футбол менен клубдук деңгээлде беттешип келген. Тактап айтканда, 2024-жылы Кыргызстандын оюнчулары Түркиядагы машыгуу жыйынында Алжирдин «Оран» клубу менен 0:0 эсебинде тең чыгышкан.