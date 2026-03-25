11:15
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Муздаткычта сакталбай турган азыктар аныкталды

Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун эксперттери бардык эле азыктар муздаткычка ылайыктуу эмес экенин эскертишти. Анткени төмөнкү температура алардын даамына, текстурасына таасир этиши же ал тургай бузулушуна алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу La Nación гезити билдирди.

Маалыматка ылайык, нан муздаткычта тез эле эскирип, күкүмдөрү катып, кабыгы резина сымал болуп калат. Бал муздаганда ачытып, кристаллдашып, зайтун майы булуттуу жана кесек болуп калышы мүмкүн.

Ошондой эле помидор, баклажан жана цуккини муздаткычта сактоо сунушталбайт, анткени алар даамын жоготуп, текстурасын өзгөртөт. Пияз жана сарымсак муздаткычта жумшарып, эрте өнүп чыгат жана көк пайда болот.

Мындан тышкары, эксперттер консерваланган азыктарды майга, картошкага, бананга, авокадого жана дарбызга бөлмө температурасында сактоону сунушташат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367351/
Кароо: 71
Басууга
Теги
25-март, шаршемби
11:10
КРнын эл артисти Абдыкалык Акматов дүйнө салды КРнын эл артисти Абдыкалык Акматов дүйнө салды
10:46
10:05
Министрлер кабинетинин төрагасы Казакстанга иш сапары менен барат
09:48
31-мартта мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү акысыз алмаштыруу аяктайт
09:39
Бүгүнкү доллардын курсу