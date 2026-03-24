Пайдалуу кеңеш: Диетолог күнүнө канча чай ичсе болорун айтты

Чайды ченеми менен ичүү инсульт жана жүрөк-кан тамыр ооруларынын коркунучун азайтууга жардам берет. Диетолог Анастасия Ефимова Gazeta.Ru басылмасына ден соолукка зыян келтирбестен канча чай ичсе болорун айтып берди.

Адис кара жана көк чайды үзгүлтүксүз ичүү жүрөк-кан тамыр ооруларынан каза болуунун төмөндөшү менен байланыштуу экенин билдирди. Ири изилдөөлөр күнүнө 2-3 чыны көк чай инсульт коркунучун 10-15 пайызга азайтаарын, ал эми тез-тез ичкенде бул көрсөткүч 20 пайызга чейин жетерин көрсөтүп турат. Диетолог көпчүлүк дени сак чоңдор үчүн коопсуз ичүү катары күнүнө 3-5 чыны чайды сунуштады.

Ефимова кофеинге болгон жеке сезгичтикти жана негизги медициналык оорулардын бар экендигин эске алуу маанилүү экенин эскертти. Сунушталган дозадан ашып кетүү тынчсызданууга жана уйкунун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары, танниндин курамынан улам чай темирдин сиңүүсүн начарлатышы мүмкүн.
