Пайдалуу кеңеш: Тишти бир күндө канча жолу жууш керек?

Көптөгөн адамдар тиштерин эртең менен жууйм деп жуубай коюшат. Бирок, бул кооптуу экендигин адистер эскертет. Себеби ооздун гигиенасынын начардыгы байкалбай башталып, оору жана тиштин түшүшү менен аяктаган чынжырлуу бузулуу реакциясын жаратат.
Баары эмалдын некрозунан башталат, коргоочу катмар эскирип калат. Бактериялар эркин өтүп кетишет: кариес пайда болот, ал тез эле курч оору менен татаалдашууларга алып келет. Бүйлөлөр сезгенүү жана кан агуу менен көйгөйдү билдирет. Натыйжада тиштер бошоп, түшүп калат.
Адистер жөнөкөй эрежени так айтканда, күнүнө эки жолу тиш жууш керектигин баса белгилейт. Эртең мененки режим түнкү бактерияларды жууп салат. Ал эми кечки режим күндүзгү калдыктарды жок кылат. Алты ай сайын тиш жибин кошуп, оозду чайкап, тиш доктурга барып туруңуз, ошондо көйгөй жоголот. Үзгүлтүксүз колдонуу эч кандай күч-аракетти талап кылбайт, бирок пломбаларга жана имплантаттарга миңдеген акчаны коротуудан сактайт.
Тиштер ден соолуктун көрсөткүчү болуп саналат. Начар гигиена жүрөккө, муундарга жана ал тургай мээге сезгенүү аркылуу таасир этет. Ооруну күтпөңүз — тиш жууганды ырымга айландырыңыз.