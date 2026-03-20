Пайдалуу кеңеш: Үй шартында алтынды кантип тазалоо керек?

Алтын зер буюмдары убакыттын өтүшү менен жылтырагын жоготот. Анын жылтырагын калыбына келтирүү тез жана оңой ыкмаларын билесизби?
Аммиак кошулган самын эритмеси, жумшак тиш пастасы же аш содасы сыяктуу жумшак тазалоочу каражаттар баары ылайыктуу. Мындай тазалоодон кийин эски зер буюмдары да жаңыдай жаркырап калат.
Эмне үчүн алтын кирдейт?
Алтын өзү кычкылданбаса да, андан жасалган зер буюмдары күңүрт болуп калышы мүмкүн. Ага эритмедеги кошулмалар — күмүш, жез жана никель себепчи болот. Алар косметика, тер, атыр жана тиричилик химиялык заттары менен реакцияга киришет. Шакекчелерде жана чынжырларда кир жана май топтолот жана жылтырагы акырындык менен жоголот.
Күчтүү күңүрт болуп калбашы үчүн зер буюмдарыңызды жылына жок дегенде бир жолу кесипкөй тазалатып турганыңыз оң.
Аммиак кошулган самындуу суу. Бир стакан жылуу сууга бир чай кашык суюк самын жана бир нече тамчы аммиак кошуңуз. Зер буюмдарын 15–20 мүнөт чылап, андан кийин жумшак щетка менен сүртүңүз.
Абразивдүү эмес тиш пастасы. Нымдуу чүпүрөккө аз өлчөмдө сүйкөп, зер буюмдарын акырын сүртүп, муздак суу менен чайкаңыз.
Аш содасы. Ташсыз жылмакай зер буюмдар үчүн аш содасы менен суунун пастасы ылайыктуу — ал терини жана майды акырын кетирет.
Катуу щеткаларды же абразивдүү порошокторду колдонуудан алыс болуңуз — алар микро тырыктарды пайда кылышы мүмкүн.
Алтын зер буюмдарын хлор негизиндеги тазалоочу каражаттар менен тазалабаңыз — бул элемент эритмеге зыян келтирет.
Таштар кошулган зер буюмдарын кайнатпаңыз — жылуулук жабышчаак байланыштарга жана таштын өзүнө зыян келтирет.