Чемпиондор Лигасынын чейрек финалынын бардык жуптары аныкталды

УЕФАнын Чемпиондор Лигасынын чейрек финалына чыккан сегиз команданын баары аныкталды. «Барселона» 1/8 финалдын экинчи беттешинде «Ньюкасл» командасын 7:2 эсебинде жеңип, чейрек финалга жолдомо алды. Биринчи беттеште 1:0 эсебинде жеңилген «Ливерпуль» «Галатасарай» командасын 4:0 эсебинде жеңди.

«Атлетико Мадрид» «Тоттенхэм Хотспурду» жалпы эсеп менен 5:2, 2:3 эсебинде жеңди. «Бавария» «Аталантаны» 6:1, 4:1 эсебинде жеңип, чейрек финалга чыкты. Мурунку күндөгү беттештерден кийин «Реал Мадрид», «Спортинг», «Арсенал» жана «ПСЖ» Чемпиондор Лигасынын чейрек финалына жолдомо алышты.

2025/26-жылдардагы Чемпиондор Лигасынын чейрек финалынын беттештери:

  • «Спортинг» — «Арсенал».
  • «Реал Мадрид» — «Бавария».
  • «ПСЖ» — «Ливерпуль».
  • «Барселона» — «Атлетико Мадрид».

Чейрек финалдын биринчи беттештери шейшемби, 7-апрелде өтөт.
Кыргызстандык мушкер Усман Капаров Дүйнөлүк бокс турнирде коло медаль жеңип алды
Forbes рейтинги — 2026: Дүйнөдөгү эң бай 25 спорттук команда ээлери
Таласта эл аралык деңгээлдеги 5 миң орундуу стадион курулууда
Дүйнө чемпионаты −2026: Ирандын ордуна талапкер команда аталды
Айпери Медет кызы кайрадан Олимпиада чемпиону менен килемге чыгат
U-23: Кыргызстандын футбол боюнча курамасы Сербия жана Албания менен беттешет
Иран курама командасы 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына катышуудан баш тартты
UWW: Асан Жанышов дүйнөлүк рейтингде 3-орунду ээледи
Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Универсиадасы башталат
UFC: Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу кайрадан беттешет
Орозо &minus;2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы Орозо −2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы
Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды?
17-мартта күтүлгөн аба ырайы 17-мартта күтүлгөн аба ырайы
ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн
19-март, бейшемби
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде убактылуу суу өчүрүлөт Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде убактылуу суу өчүрүлөт...
08:00
Бүгүн «Өрдөккө аңчылык» спектаклинин премьерасы болот
07:45
Чемпиондор Лигасынын чейрек финалынын бардык жуптары аныкталды
18-март, шаршемби
21:41
19-мартка карата аба ырайы
21:16
Бакыт Төрөбаев президенттин атайын өкүлү болуп дайындалды
21:07
Нооруз −2026: Нарын шаарынын борбордук көчөсү 21-мартта жабылат
21:00
Ош шаарында төрт эм жарыкка келди
20:55
Жогорку Кеңештин 4 комитетине жаңы төрагалар жана орун басарлары шайланды. Тизме