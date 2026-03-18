Пайдалуу кеңеш: Бөлмө гүлдөрүнүн жалбырактары эмнеге саргайат?

Эгер сиз бөлмө өсүмдүктөрүңүздө саргайып кеткен жалбырактарды байкасаңыз, бул — эскертүүчү белги. Көпчүлүк учурда өсүмдүк кам көрүүдөгү каталарга ушундай реакция кылат. Көйгөй айрыкча жазында көп кездешет. Себеби жарык көбүрөөк болот, сугаруу тез-тез болуп, өсүү башталат. Анан күтүүсүздөн астыңкы жалбырактар түсүн жоготот. Бул тууралуу агроном -адиси терезенин жанындагы өсүмдүктөрдүн саргайышына алып келген типтүү каталарды санап берди:
1)Ашыкча сугаруу
Эгерде топурак көпкө чейин нымдуу бойдон калса, тамырларга жетиштүү кычкылтек жетпей калат. Азык заттар начар сиңет жана жалбырактар бирдей саргайып баштайт. Эгерде кырдаал оор болсо, идиш солуп, нымдуу жыт пайда болот. Чечим — сугарууну азайтуу жана толугу менен кургап кетишине жол берүү. Эгерде тамыр чирисе, бир гана чечим — өсүмдүктү кайра отургузуу, жабыркаган тамырларды кыркуу жана жумшак топуракты колдонуу болуп саналат.
2) Ашыкча кургатуу жана кургак аба
Эгерде топурак дайыма катуу кесек болуп кургап турса, жалбырактар алгач катуулугун жоготот. Андан кийин четтери саргайып кетет. Сугаруу учурунда жалбырактардын капталдарынан суу агып, ортосун нымдай албай калышы мүмкүн. Жазында ысытуудан кургак аба кырдаалды ого бетер курчутат — жалбырактар нымдуулукту тамырлар сиңире алгандан тезирээк буулантат.
Өсүмдүктү кургак абадан жарым-жартылай бөлүп алууга болот — мисалы, аны тунук баштык менен жаап же терезенин айланасын пленка менен жаап коюу керек. Өсүмдүктүн өзүнүн бууланышынан улам ичинде нымдуулук жогорулайт.
3) Азоттун жетишсиздиги
Азоттун жетишсиздиги эски жалбырактардын саргайышына алып келет. Темирдин жетишсиздигинен жаш бутактардын түсү ачык түскө айланат. Ал эми тамырлар жашыл бойдон калат — бул хлороз. Жазында жер семирткичтерди этияттык менен колдоно баштаңыз: март айында ар бир 10-14 күндө дозанын жарымын колдонуңуз.
Апрель айынан баштап стандарттуу режимге өтүңүз — ар бир 7-10 күндө. Хлороз үчүн темир кошулмаларын кошуңуз (Ferovit, темир хелаты).