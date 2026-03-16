Пайдалуу кеңеш: Жазында КРВИ коркунучун кантип азайтуу керек?

D жана C витаминдери жазында вирустук инфекциялардын алдын алууда маанилүү ролду ойнойт. Бул тууралуу үй-бүлөлүк дарыгер, эндокринолог, профилактикалык интегративдик медицина боюнча дарыгер жана диетолог Анастасия Самойлова NEWS.ru сайтына билдирди.

Ал иммунитетти колдоо үчүн тамактануу рационуңузду мөмө-жемиштер менен түрлөнтүү да маанилүү экенин билдирди.

Адистердин айтымында, эрте жазда курч респиратордук вирустук инфекциялардын көп кездешүүсү кыштан кийин иммундук системанын алсырашынын натыйжасында болуп саналат. Иммунитетти колдоо үчүн натыйжалуу алдын алуу чаралары бар, анын ичинде жашылчалар, мөмө-жемиштер жана белок азыктары, ошондой эле кошумча витаминдер жана минералдар менен тең салмактуу тамактануу керек. D витамини иммундук системаны бекемдейт, С витамини калыбына келүүнү тездетет. Ал эми цинк жана магний организмдин инфекцияларга туруктуулугун жогорулатат.

Дарыгер ошондой эле денени чыңдоону, таза абада үзгүлтүксүз сейилдөөнү жана физикалык активдүүлүктү сунуштайт. Ошондой эле гипотермиядан жана стресстен алыс болуу маанилүү, анткени алар организмдин коргонуу күчүн алсыратат.

Самойлова ошондой эле алдын алуу чарасы катары эмдөөнү баса белгиледи. Ар бир жарандын өзүнүн эмдөө сертификаты бар жана процедуранын белгилүү бир графиги бар. Эгерде адам жакында эле курч респиратордук вирустук инфекция менен ооруп калган болсо, анда организмдин калыбына келиши үчүн ооруга жараша эки-төрт жумадан кийин эмдөөнү пландаштырган жакшы.
