Дүйнө чемпионаты −2026: Ирандын ордуна талапкер команда аталды

Эгерде Иран турнирден чыгып кетсе, Италиянын курама командасына 2026-жылы АКШда өтө турган Дүйнөлүк кубокто ойноого мүмкүнчүлүк берилиши мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, ФИФА Италияны 2026-жылкы Дүйнөлүк кубокто Ирандын ордуна негизги талапкер катары карап жатат. ФИФАнын президенти Жанни Инфантино Ирандын спорт министри менен жеке байланышып, команданын турнирге катышуусунун ар кандай варианттарын, анын ичинде АКШдан тышкары жерде машыгуу-жыйынын өткөрүүнү жана беттештердин графигин өзгөртүүнү сунуштаган.

Бирок, Ирандын позициясы өзгөрүүсүз калууда. Өлкө Иран менен олуттуу саясий пикир келишпестиктери бар өлкө өткөргөн турнирге катышпай турганын билдирген.

Натыйжада, ФИФА команданы алмаштырууну карап жатат. Италия бош орунга негизги талапкер катары каралууда. Булактын маалыматы боюнча, акыркы чечим жакында кабыл алынышы мүмкүн.

Эгерде мындай чечим кабыл алынса, Италиянын курама командасы калган плей-оффко катышпастан Дүйнөлүк кубокко түз катышууга мүмкүнчүлүк алышы мүмкүн экени белгиленди.

Эске сала кетсек, Италия 2026-жылкы Дүйнөлүк чемпионатка түз жолдомо ала албай калган, анткени Норвегияга утулуп калгандан кийин тандоо тобундагы экинчи орунду ээлеген. Женнаро Гаттузо машыктырган команда плей-оффко катышуусу керек. 26-мартта италиялыктар плей-оффтун жарым финалында Түндүк Ирландия менен беттешет. Эгерде алар жеңишке жетишсе, 31-мартта Уэльс-Босния беттешинин жеңүүчүсү менен беттешет.
