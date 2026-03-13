Айпери Медет кызы кайрадан Олимпиада чемпиону менен килемге чыгат

Кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы 27-мартта Ташкент шаарында өтө турган «PWL» турниринде күч сынашат.
Маалыматка ылайык, Медет кызы Жапониянын Олимпиада чемпиону Юки Кагами менен беттешет. Буга чейин эки спортчу 4 жолу кармашып, экөө тең экиден жеңишке жетишкен.
Акыркы жолу 2023-жылдагы дүйнө чемпионатынын финалында жолугуп, анда Кагами жеңген.
Белгилей кетсек, Кагами 2024-жылы Париж Олимпиадасынын чемпиону болгон. Ал эми Айпери Медет кызы Париж Олимпиадасында 5-орунду ээлеп, андан кийин Азия чемпионатын жана Ислам оюндарын жеңип, дүйнө чемпионатында күмүш медаль алган.