Пайдалуу кеңеш: Уюлдук телефонду туура кубаттоонун жолдору

Уюлдук телефонду туура кубаттоо менен батареяны бир топ жыл иштешине жол ачысыз.
Батареялар түбөлүккө иштебейт; эң кымбат смартфондор да бир нече жылдан кийин кубаттуулугун жоготот. Айрымдар өндүрүүчүлөрдү күнөөлөшөт, башкалары физиканы. Бирок чындыгында эки фактор тең маанилүү.
Бирок, батареянын иштөө мөөнөтүн жөнөкөй эрежелерди сактоо менен узартууга болот.
Кубаттоо жөнүндөгү эски мифтерди унутуңуз
Мурда жаңы телефонду «өздөштүрүү» үчүн толугу менен заряддандырып, заряддоо керек деп эсептелчү. Бул никель-кадмий батареялары үчүн иштеген, бирок заманбап литий-иондук батареялар үчүн иштеген эмес. Терең разряд алар үчүн зыяндуу.
Толук кубаттодон алыс болуңуз
Заряддын 30 пайыздан төмөн түшүшүнө жол бербөөгө аракет кылыңыз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, толук разряд/кубаттоо циклдеринен качуу батареянын иштөө мөөнөтүн эки эсеге көбөйтүшү мүмкүн. Тез-тез, бирок акырындык менен, 30 пайыздан 80 пайызга чейин заряддоо жакшы.
Телефонумду күйгүзүп турганда кубаттай аламбы?
Ооба, заманбап смартфондор кубаттоону автоматтык түрдө башкарат. Кубаттоо учурунда оор оюндарды ойнобосоңуз, ылдамдык жана сапат бузулбайт. Түнкүсүн кубаттоо да зыяндуу эмес — телефон батареясы толгондо кубат алууну токтотот.
Эмне кылбашыңыз керек?
- Телефонуңузду жаздыктын астында же радиатордо калтырбаңыз — ысык анын бузулушун тездетет.
- Заряддоо учурунда смартфонуңуз абдан ысып кетсе, колдонбоңуз.
- Жай мезгилинде түзмөгүңүздү түз күн нурунда же унаада кармабаңыз — жогорку температура батареяга зыян келтириши мүмкүн.