13:37
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Уюлдук телефонду туура кубаттоонун жолдору

Уюлдук телефонду туура кубаттоо менен батареяны бир топ жыл иштешине жол ачысыз.

Батареялар түбөлүккө иштебейт; эң кымбат смартфондор да бир нече жылдан кийин кубаттуулугун жоготот. Айрымдар өндүрүүчүлөрдү күнөөлөшөт, башкалары физиканы. Бирок чындыгында эки фактор тең маанилүү.

Бирок, батареянын иштөө мөөнөтүн жөнөкөй эрежелерди сактоо менен узартууга болот.

Кубаттоо жөнүндөгү эски мифтерди унутуңуз

Мурда жаңы телефонду «өздөштүрүү» үчүн толугу менен заряддандырып, заряддоо керек деп эсептелчү. Бул никель-кадмий батареялары үчүн иштеген, бирок заманбап литий-иондук батареялар үчүн иштеген эмес. Терең разряд алар үчүн зыяндуу.

Толук кубаттодон алыс болуңуз

Заряддын 30 пайыздан төмөн түшүшүнө жол бербөөгө аракет кылыңыз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, толук разряд/кубаттоо циклдеринен качуу батареянын иштөө мөөнөтүн эки эсеге көбөйтүшү мүмкүн. Тез-тез, бирок акырындык менен, 30 пайыздан 80 пайызга чейин заряддоо жакшы.

Телефонумду күйгүзүп турганда кубаттай аламбы?

Ооба, заманбап смартфондор кубаттоону автоматтык түрдө башкарат. Кубаттоо учурунда оор оюндарды ойнобосоңуз, ылдамдык жана сапат бузулбайт. Түнкүсүн кубаттоо да зыяндуу эмес — телефон батареясы толгондо кубат алууну токтотот.

Эмне кылбашыңыз керек?

  • Телефонуңузду жаздыктын астында же радиатордо калтырбаңыз — ысык анын бузулушун тездетет.
  • Заряддоо учурунда смартфонуңуз абдан ысып кетсе, колдонбоңуз.
  • Жай мезгилинде түзмөгүңүздү түз күн нурунда же унаада кармабаңыз — жогорку температура батареяга зыян келтириши мүмкүн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365836/
Кароо: 117
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Лимондорду кантип туура сактоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Уйкуга кантип даярдануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Шорпону канча жолу кайнатса болот?
Пайдалуу кеңеш: Гүлдестени кантип узак сактоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар узак жашоого негизги коркунучту аныкташты.
Пайдалуу кеңеш: Алманын организмге тийгизген таасирлери
Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар зарнаны пайда кылат?
Пайдалуу кеңеш: Балдар уктаар алдында эмне жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Орозо үчүн жагымсыз кылуучу нерселер кайсылар?
Пайдалуу кеңеш: Табышмактар эмне үчүн балдарга маанилүү?
Эң көп окулган жаңылыктар
Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1&nbsp;ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө? Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө?
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
Орозо &minus;2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10&nbsp;күндүгү башталды Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды
13-март, жума
13:20
Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык уна...
13:05
Айпери Медет кызы кайрадан Олимпиада чемпиону менен килемге чыгат
12:22
Кыргызстанга эки миңдей үй-бүлөлүк дарыгер жетишпейт
12:05
Пайдалуу кеңеш: Уюлдук телефонду туура кубаттоонун жолдору
11:43
«Манас Ордо» музейи 3 эсе кеңейтилет. Комплекс Эгемендүүлүк күнүнө карата ачылат