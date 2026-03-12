Пайдалуу кеңеш: Лимондорду кантип туура сактоо керек?

Көп адамдар бир убакта бир нече лимон сатып алышат. Алар ашканада дайыма керек: чайга кошуу үчүн, салаттарга соус катары, бышырууда колдонуу үчүн же жөн гана сууга даам берүү үчүн колдонулат. Бирок сатып алгандан бир нече күн өткөндөн кийин лимондор бузула башташы мүмкүн. Кабыгы жумшарып, кара тактар же көк пайда болот.
Лимондордун өмүрүн узартуунун эң ишенимдүү жолу — аларды муздаткычта сактоо. Бирок баштыкты текчеге коюу жетишсиз. Бул ыкма абдан маанилүү.
Бүтүндөй лимондорду жөнөкөй сууда сактоо жакшы. Бул кызыктай угулат, бирок кемчиликсиз иштейт. Аларды банкага же терең идишке салып, муздак суу менен жаап, муздаткычка салыңыз. Мындай шарттарда лимондор бир айга чейин катуу жана ширелүү бойдон калат. Суу кабыгынын кургап кетишине жол бербейт жана аны көктөн коргойт.
Кесилген лимон — бул башка кеп. Коргоосуз ал бир нече сааттын ичинде кургап калат. Эң оңой чечим — аны полиэтилен пленкасына бекем ороп, муздаткычка салуу. Аны кесилген тарабын ылдый каратып тарелкага койсоңуз болот, бирок пленкасы дагы эле бекемирээк.
Лимондор бөлмө температурасында көпкө сакталбайт. Алар эң көп дегенде 2-3 күнгө чейин сакталат, андан кийин алар кургап, даамын жогото баштайт. Ошондуктан, эгер сиз аларды дароо жегенди пландабасаңыз, аларды дароо салкын жерде сактаганыңыз оң.