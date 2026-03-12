09:29
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Кыргызча

Иран курама командасы 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына катышуудан баш тартты

Фото Интернеттен алынды

Ирандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026-жылы АКШда өтө турган Дүйнөлүк чемпионатка катышпайт. Бул тууралуу Ирандын спорт министри Ахмад Донямали ТВ2 каналына билдирди.

Ал өлкөнүн лидеринин өлүмүнөн кийин жана акыркы окуяларды эске алганда, Иранда турнирге катышууга шарттар жок экенин билдирди.

«Коррупциялашкан өкмөт биздин лидерибизди өлтүргөндөн кийин, бизге Дүйнөлүк чемпионатка катышууга эч кандай шарттар калган жок. Иранга каршы жасалган катаал аракеттерди эске алганда — сегиз же тогуз айдын ичинде бизге эки согуш таңууланып, миңдеген мекендештерибиздин өлүмүнө алып келди — бизде мындай шарттарда катышууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок», — деди Донямали.

Эске салсак, Дүйнө чемпионаты 11-июндан 19-июлга чейин АКШда, Канадада жана Мексикада өтөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365573/
Кароо: 71
Басууга
Теги
UWW: Асан Жанышов дүйнөлүк рейтингде 3-орунду ээледи
Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Универсиадасы башталат
UFC: Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу кайрадан беттешет
UWW: Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде экинчи орунга көтөрүлдү
Дүйнө Чемпионаты-2026: Неймар Бразилия курама командасына кайтып келиши мүмкүн
Айсулуу Тыныбекованын жаңы төрөлгөн уулунун аты-жөнү белгилүү болду
Ирандагы кырдаал: ФИФА 2026-жылдагы Дүйнөлүк чемпионат боюнча билдирүү жасады
Бириккен күрөш дүйнөсү (UWW) Медет кызын февралдын мыкты балбаны атады
Криштиану Роналду жаракат алды
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
10-мартка карата аба ырайы 10-мартка карата аба ырайы
Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал&nbsp;тууралуу эмне белгилүү? Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал тууралуу эмне белгилүү?
12-март, бейшемби
09:09
Бишкектеги массалык тамак-аштан уулануудан жабыркагандардын саны 20га жетти Бишкектеги массалык тамак-аштан уулануудан жабыркаганда...
08:45
Иран курама командасы 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына катышуудан баш тартты
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт
08:00
Ош улуттук драма театры Бишкекте гастролдук жумалык өткөрөт. Программа
07:45
UWW: Асан Жанышов дүйнөлүк рейтингде 3-орунду ээледи
11-март, шаршемби
17:30
12-мартка карата аба ырайы
15:49
Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө?
15:14
Казакстандан келген 56 тонна пияз артка кайтарылды
13:15
Бишкекте кайрадан тамак-аштан массалык уулануу катталды
13:05
Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Президенттин жообу