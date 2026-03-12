Иран курама командасы 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына катышуудан баш тартты

Ирандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026-жылы АКШда өтө турган Дүйнөлүк чемпионатка катышпайт. Бул тууралуу Ирандын спорт министри Ахмад Донямали ТВ2 каналына билдирди.
Ал өлкөнүн лидеринин өлүмүнөн кийин жана акыркы окуяларды эске алганда, Иранда турнирге катышууга шарттар жок экенин билдирди.
«Коррупциялашкан өкмөт биздин лидерибизди өлтүргөндөн кийин, бизге Дүйнөлүк чемпионатка катышууга эч кандай шарттар калган жок. Иранга каршы жасалган катаал аракеттерди эске алганда — сегиз же тогуз айдын ичинде бизге эки согуш таңууланып, миңдеген мекендештерибиздин өлүмүнө алып келди — бизде мындай шарттарда катышууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок», — деди Донямали.
Эске салсак, Дүйнө чемпионаты 11-июндан 19-июлга чейин АКШда, Канадада жана Мексикада өтөт.