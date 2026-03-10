UFC: Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу кайрадан беттешет

Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы кийинки беттешин өткөрөт. Бул тууралуу беттештин уюштуруучулары билдирди.
Ал 15-мартта АКШнын Невада штатынын Лас-Вегаста өтө турган UFC Fight Night 269 мелдешине катышат.
Жарым орто салмактагы беттеште кыргызстандык мушкер америкалык Крис Кертис менен беттешет.
Оролбай уулу алгач азербайжандык мушкер Тофик Мусаевди кимура менен жеңип, экинчиси швециялык Джек Херманссонду нокаутка кетирди. Ага чейин 27 жаштагы кыргызстандык мушкер уюмдагы биринчи жеңилүүсүн алган, ал поляктык Матеуш Ребекиге каршы чечим менен жеңилген.
Ал эми Крис Кертис мурунку беттешинде Макс Гриффинди калыстардын чечими менен жеңген. 38 жаштагы америкалык мушкер Брендан Аллен жана Роман Копыловго каршы эки беттештен бери жеңилүү сериясын токтоткон.
Эске салсак, Мыктыбек Оролбай уулу былтыр жеңил салмактан жарым орто салмакка өткөн, ал эми Кертис орто салмактан төмөндөп, дивизиондогу экинчи беттешинде да күрөшүп жатат.