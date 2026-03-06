UWW: Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде экинчи орунга көтөрүлдү

Кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев Бириккен күрөш дүйнөсүнүн (UWW) дүйнөлүк рейтингинде экинчи орунга көтөрүлдү.
Жаңыртылган рейтинг Албаниядагы турнирден кийин түзүлдү.
Мекендешибиз 70 килограмм салмакта күч сынашып, алтын медалды жеңип алды.
Бул жыйынтык ага үчүнчү орундан экинчи орунга көтөрүлүүгө мүмкүндүк берди. Ал эми Олимпиада чемпиону, жапониялык Йошиноске Аоягиден гана артта калды.
Акжол Махмудов дүйнө жүзү боюнча 31-орунда турган. Албаниянын Тирана шаарында өткөн турнирде ал 82 килограмм салмактагылар арасында күч сынашып, 19 атаандаштын ичинен 10-орунга ээ болгон.