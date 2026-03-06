07:52
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Кыргызча

UWW: Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде экинчи орунга көтөрүлдү

Фото Интернеттен алынды. Эрназар Акматалиев

Кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев Бириккен күрөш дүйнөсүнүн (UWW) дүйнөлүк рейтингинде экинчи орунга көтөрүлдү.

Жаңыртылган рейтинг Албаниядагы турнирден кийин түзүлдү.

Мекендешибиз 70 килограмм салмакта күч сынашып, алтын медалды жеңип алды.

Бул жыйынтык ага үчүнчү орундан экинчи орунга көтөрүлүүгө мүмкүндүк берди. Ал эми Олимпиада чемпиону, жапониялык Йошиноске Аоягиден гана артта калды.

Акжол Махмудов дүйнө жүзү боюнча 31-орунда турган. Албаниянын Тирана шаарында өткөн турнирде ал 82 килограмм салмактагылар арасында күч сынашып, 19 атаандаштын ичинен 10-орунга ээ болгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364759/
Кароо: 21
Басууга
Теги
Дүйнө Чемпионаты-2026: Неймар Бразилия курама командасына кайтып келиши мүмкүн
Айсулуу Тыныбекованын жаңы төрөлгөн уулунун аты-жөнү белгилүү болду
Ирандагы кырдаал: ФИФА 2026-жылдагы Дүйнөлүк чемпионат боюнча билдирүү жасады
Бириккен күрөш дүйнөсү (UWW) Медет кызын февралдын мыкты балбаны атады
Криштиану Роналду жаракат алды
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Албаниядагы мелдеш: Раззак Бейшекеев менен Үзүр Жусупбеков коло байге утту
Айсулуу Тыныбекова көз жарды: «Биз эми үчөөбүз»
Албаниядагы рейтингдик мелдеш: Бүгүн кыргызстандык 5 балбан килемге чыгат
Криштиану Роналду Испаниянын «Альмерия» футбол клубун сатып алдыбы?
Эң көп окулган жаңылыктар
4-мартка карата аба ырайы 4-мартка карата аба ырайы
Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
6-март, жума
07:45
UWW: Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде экинчи орунга көтөрүлдү UWW: Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде экинчи орунг...
5-март, бейшемби
17:30
6-мартка карата аба ырайы
16:33
Шашылыш билдирүү! Кар көчкү түшүү кооптуулугу сакталууда
15:35
Садыр Жапаров Airbus менен Кыргызстандын авиациялык паркты кеңейтүүнү талкуулады
15:15
Кыргызстан эки «Airbus A321» учагын сатып алат. Минкаб келишимге кол койду
15:03
ИИМ эл аралык издөөдө жүргөн үч жаранды кармалды