08:55
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Кыргызча

Дүйнө Чемпионаты-2026: Неймар Бразилия курама командасына кайтып келиши мүмкүн

Фото Интернеттен алынды. Неймар

Атактуу чабуулчу Неймар Франция жана Хорватияга каршы алдыдагы беттештерге Бразилиянын курама командасына чакырылышы мүмкүн. Бул тууралуу Brasil Football басылмасы жазганын спорт басылмалары жазып чыкты.

Бразилия курама командасынын башкы машыктыруучусу Карло Анчелотти Неймарды алдыдагы беттештерге улуттук курама командага чакырууну карап жатат. Машыктыруучулар штабы акыркы курамды жарыялоодон мурун оюнчунун физикалык абалын көзөмөлдөп жатканы кабарланууда.

Соңку маалыматтарга ылайык, Неймар өзүнүн дене тарбиясын көрсөтө турган эки беттеши калды. Улуттук курама команданын тизмеси боюнча акыркы чечим 16-мартка белгиленген.

Эске салсак, Неймар Бразилиянын улуттук курама командасынын тарыхындагы эң көп оюн көрсөткөн оюнчу болуп саналат. Ал улуттук курама команда үчүн 128 беттеш өткөрүп, 79 гол киргизип, 59 голдук пас берген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364593/
Кароо: 107
Басууга
Теги
Айсулуу Тыныбекованын жаңы төрөлгөн уулунун аты-жөнү белгилүү болду
Ирандагы кырдаал: ФИФА 2026-жылдагы Дүйнөлүк чемпионат боюнча билдирүү жасады
Бириккен күрөш дүйнөсү (UWW) Медет кызын февралдын мыкты балбаны атады
Криштиану Роналду жаракат алды
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Албаниядагы мелдеш: Раззак Бейшекеев менен Үзүр Жусупбеков коло байге утту
Айсулуу Тыныбекова көз жарды: «Биз эми үчөөбүз»
Албаниядагы рейтингдик мелдеш: Бүгүн кыргызстандык 5 балбан килемге чыгат
Криштиану Роналду Испаниянын «Альмерия» футбол клубун сатып алдыбы?
Чемпиондор Лигасы: 1/8 финалынын жуптары аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
4-мартка карата аба ырайы 4-мартка карата аба ырайы
5-март, бейшемби
08:45
Бүгүн Бишкектин эки конушунда таза суу өчүрүлөт Бүгүн Бишкектин эки конушунда таза суу өчүрүлөт
08:30
Мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын март айындагы репертуары
08:00
Бүгүн «Ак калпак — кыргыз мурасы» аттуу жаштар форуму өтөт
07:45
Дүйнө Чемпионаты-2026: Неймар Бразилия курама командасына кайтып келиши мүмкүн
4-март, шаршемби
17:30
5-мартка карата аба ырайы
16:02
ӨКМ: Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
15:35
Кыргызстанда курулуш тармагындагы ИДП 438,5 миллиард сомду түздү
15:05
Жогорку Кеңештин төрагасы депутаттардын айлыгын айтты
14:41
Бүгүн Жиддадан Бишкек менен Ош шаарларына 210 жаран келет