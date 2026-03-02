21:43
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Кыргызча

Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту

Албаниянын Тирана шаарында өткөн спорттук күрөш боюнча Muhamet Malo-2026 атындагы II рейтингдик турнири аяктады. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиктен билдиришти.

Маалыматка ылайык, аталган мелдешке Кыргызстандын атынан жалпы 28 балбан катышып, эркин күрөш, грек-рим күрөшү жана кыз-келиндер күрөшү боюнча күч сынашты.

Мелдештин жыйынтыгында балбандар жалпы 9 медаль жеңип алды.

Эркин күрөш боюнча:

Эрназар Акматалиев (70 кг чейин) — алтын медаль;

Орозобек Токтомамбетов (74 кг чейин) — күмүш медаль;

Залкарбек Табалдиев (70 кг чейин) — коло медаль.

Кыз-келиндер күрөшү боюнча катышкан төрт балбандын бардыгы медаль тагынышты:

Айпери Медет кызы (76 кг чейин) -алтын медаль;

Нурзат Нуртаева (72 кг чейин) — күмүш медаль;

Мээрим Жуманазарова (68 кг чейин) — күмүш медаль;

Гүлнур Таштанбекова (65 кг чейин) — коло медаль.

Грек-рим күрөшү боюнча:

Раззак Бейшекеев (72 кг чейин) — коло медаль;

Үзүр Жусупбеков (97 кг чейин) — коло медаль.

Белгилей кетсек, турнир 25-февралдан 1-мартка чейин өттү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364193/
Кароо: 209
Басууга
Теги
Албаниядагы мелдеш: Раззак Бейшекеев менен Үзүр Жусупбеков коло байге утту
Айсулуу Тыныбекова көз жарды: «Биз эми үчөөбүз»
Албаниядагы рейтингдик мелдеш: Бүгүн кыргызстандык 5 балбан килемге чыгат
Криштиану Роналду Испаниянын «Альмерия» футбол клубун сатып алдыбы?
Чемпиондор Лигасы: 1/8 финалынын жуптары аныкталды
Албаниядагы рейтингдик мелдеш: Орозобек Токтомамбетов күмүш медаль жеңип алды
Албаниядагы рейтингдик мелдеш: Эрназар Акматалиев алтын медаль жеңип алды
UWW уюмунун версиясы: Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандан беш балбан көрсөтүлдү
Бүгүн Албанияда эл аралык рейтингдик мелдеш башталат. Кыргыз балбандар тизмеси
Былтыр кыргыз спортчулары 840тан ашык медаль жеңип алды
Эң көп окулган жаңылыктар
Былтыр Бишкектин Биринчи май райондук соту тарабынан 823 кылмыш иши козголгон Былтыр Бишкектин Биринчи май райондук соту тарабынан 823 кылмыш иши козголгон
28-февралга карата аба ырайы 28-февралга карата аба ырайы
Быйыл Ош&nbsp;шаарынын бюджети 1,8 миллиард сомго көбөйөт Быйыл Ош шаарынын бюджети 1,8 миллиард сомго көбөйөт
Мурдагыдан да&nbsp;жакшы болот: Садыр Жапаров Ташиев менен мамилеге комментарий берди Мурдагыдан да жакшы болот: Садыр Жапаров Ташиев менен мамилеге комментарий берди
2-март, дүйшөмбү
17:30
3-мартка карата аба ырайы 3-мартка карата аба ырайы
16:30
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
15:21
Кыргызстанда жоогазын фестивалы башталды
15:10
Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси чукул кайрылуу жасады
14:35
Жакынкы Чыгышта болжол менен 22 миң кыргызстандык бар