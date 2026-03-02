Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту

Албаниянын Тирана шаарында өткөн спорттук күрөш боюнча Muhamet Malo-2026 атындагы II рейтингдик турнири аяктады. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиктен билдиришти.
Маалыматка ылайык, аталган мелдешке Кыргызстандын атынан жалпы 28 балбан катышып, эркин күрөш, грек-рим күрөшү жана кыз-келиндер күрөшү боюнча күч сынашты.
Мелдештин жыйынтыгында балбандар жалпы 9 медаль жеңип алды.
Эркин күрөш боюнча:
Эрназар Акматалиев (70 кг чейин) — алтын медаль;
Орозобек Токтомамбетов (74 кг чейин) — күмүш медаль;
Залкарбек Табалдиев (70 кг чейин) — коло медаль.
Кыз-келиндер күрөшү боюнча катышкан төрт балбандын бардыгы медаль тагынышты:
Айпери Медет кызы (76 кг чейин) -алтын медаль;
Нурзат Нуртаева (72 кг чейин) — күмүш медаль;
Мээрим Жуманазарова (68 кг чейин) — күмүш медаль;
Гүлнур Таштанбекова (65 кг чейин) — коло медаль.
Грек-рим күрөшү боюнча:
Раззак Бейшекеев (72 кг чейин) — коло медаль;
Үзүр Жусупбеков (97 кг чейин) — коло медаль.
Белгилей кетсек, турнир 25-февралдан 1-мартка чейин өттү.