Пайдалуу кеңеш: Табышмактар эмне үчүн балдарга маанилүү?

Табышмактар балдар үчүн эң мыкты мээ машыктыруучусу болуп саналат. Бул тууралуу нейропсихолог Елена Калашникова NEWS.ru сайтына жазды.

Табышмактар ​​ой жүгүртүүнү өнүктүрөт жана бизди курчап турган дүйнө жөнүндө маалыматты эстеп калууга жардам берет.

«Табышмак баланын мээси үчүн машыктыруучу түзүлүш сыяктуу, аларга бир эле учурда бир нече өзгөчөлүктөрдү эсинде сактоого жардам берет. Мындан тышкары салыштырууга жана божомолдорду жасоого жана текшерүүгө көмөктөшөт. Нейропсихологиялык көз караштан алганда, табышмактар ​​ой жүгүртүүнү, өзүн-өзү башкарууну, ассоциативдик жана жарым шарлар аралык байланыштарды өнүктүрөт. Жүрүм-турумдук көз караштан алганда, алар чечимдерди табууда тажрыйба берет, бул өзүн-өзү сыйлоого, өзүнө болгон ишенимге жана окууга болгон кызыгууга түздөн-түз таасир этет», — деп түшүндүрдү Калашникова.

Адис окутуунун бул ыкмасы жөнөкөй жаттоого караганда алда канча кызыктуу жана натыйжалуу деп эсептейт. Анткени ал себеп-натыйжа ой жүгүртүүсүн, категорияларга бөлүү жана өзгөчөлүктөрдү бир семантикалык топко бириктирүү жөндөмүн өнүктүрөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363824/
Кароо: 45
