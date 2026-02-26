Пайдалуу кеңеш: Эркектердин ден соолугуна эң пайдалуу 5 азык аталды

Медицина илимдеринин кандидаты Андрей Скальный эркектердин ден соолугу үчүн маанилүү болгон беш азык-түлүктү атап, алардын организмге кандай таасир этерин түшүндүрдү.
Эксперттин айтымында, эркектердин азык заттарга болгон муктаждыгы аялдардыкынан айырмаланат. Алардын жогорку физикалык активдүүлүгү жана булчуң массасынын басымдуулугунан улам, аларга көбүрөөк белок керек — белоктордун, майлардын жана углеводдордун катышы 1,4:1:4кө жакын болушу керек.
1. Устрицалар. Алар цинкке бай, тестостерондун өндүрүлүшүн стимулдаган күчтүү табигый афродизиак. Алардын курамындагы аминокислоталар жыныстык гормондордун жана дофаминдин өндүрүлүшүн да стимулдайт.
2. Лосось. Майлуу балыктар (лосось, лосось, форель) афродизиак деп эсептелет жана D жана E витаминдерин камтыйт. Эркектер, айрыкча көнүгүү жасагандар үчүн D, E, B12 витаминдери жана фолий кислотасы маанилүү.
3. Уй эти жана торпок эти. Алар оңой сиңүүчү белоктун, ошондой эле цинктин, темирдин жана кобальттын булагы болуп саналат. Майсыз эттерди тандоо сунушталат.
4. Креветкалар. Деңиз азыктары (креветкалар, мидиялар) цинкке, белокко жана омега-3 май кислоталарына бай. Акыркылары сперманын сапатын жакшыртуу жана көнүгүү учурунда сезгенүүнү азайтуу үчүн өзгөчө маанилүү.
5. Канаттуулар. Тоок, үндүк же өрдөктүн төш эти сыяктуу ак эт диеталык продукт болуп саналат. Аны акырын бышырган жакшы: бууга бышыруу, бышыруу же грилде бышыруу. Куурулган эт сезгенүүнү күчөтүп, тобокелдикти жогорулатат.