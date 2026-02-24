Пайдалуу кеңеш: Эң арзан жана даамдуу балыктар аталды

Скумбрия балык азыктарынын курамы боюнча алдыңкы орунда турат, бирок анын баасы лосось балыгынан үч-төрт эсе төмөн. Бул тууралуу биохимик жана нутрициолог Анна Дивинская NEWS.ru сайтына айтып берген.
Анын айтымында, арзаныраак түрлөрү азыктык баалуулугу боюнча кымбатыраак түрлөрүнө барабар, ал эми кээде андан да жогору турат.
«Биохимиялык көз караштан алганда, майлуу балыктын негизги баалуулугу — бул омега-3 май кислоталары EPA жана DHA. Алар системалуу сезгенүүнү азайтып, жүрөк менен мээнин иштешин колдойт. Бул жагынан алганда, скумбрия айкын лидер: анын омега-3 курамы 100 граммга 2,5 граммга жетет, бирок баасы лосось балыгынан үч-төрт эсе төмөн бойдон калууда. Селдь экинчи орунда турат жана ошондой эле арзан. Скумбрия, селдь жана сардина азыктык жактан кымбат лосось менен салыштырууга болот, бирок капчыгыңызга оңой. Майлуу балыктарды колдонуунун оптималдуу жыштыгы жумасына эки порция. Бул үзгүлтүксүздүктү жана тамак-аш тандоого аң-сезимдүү мамилени талап кылат», — деп түшүндүрдү Дивинская.
Анын айтымында, ал тургай кызыл балыктар, мисалы, соккай лосось, кызгылт лососко караганда бай биохимиялык курамга ээ: анын курамында астаксантин жана май кислоталары көбүрөөк. Бирок, диетолог бул түрдөгү балыктын азыркы жогорку баасын эске алганда, пайда менен чыгымдын катышы анын пайдасына эмес экенин кошумчалады.