12:28
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Эң арзан жана даамдуу балыктар аталды

Скумбрия балык азыктарынын курамы боюнча алдыңкы орунда турат, бирок анын баасы лосось балыгынан үч-төрт эсе төмөн. Бул тууралуу биохимик жана нутрициолог Анна Дивинская NEWS.ru сайтына айтып берген.

Анын айтымында, арзаныраак түрлөрү азыктык баалуулугу боюнча кымбатыраак түрлөрүнө барабар, ал эми кээде андан да жогору турат.

«Биохимиялык көз караштан алганда, майлуу балыктын негизги баалуулугу — бул омега-3 май кислоталары EPA жана DHA. Алар системалуу сезгенүүнү азайтып, жүрөк менен мээнин иштешин колдойт. Бул жагынан алганда, скумбрия айкын лидер: анын омега-3 курамы 100 граммга 2,5 граммга жетет, бирок баасы лосось балыгынан үч-төрт эсе төмөн бойдон калууда. Селдь экинчи орунда турат жана ошондой эле арзан. Скумбрия, селдь жана сардина азыктык жактан кымбат лосось менен салыштырууга болот, бирок капчыгыңызга оңой. Майлуу балыктарды колдонуунун оптималдуу жыштыгы жумасына эки порция. Бул үзгүлтүксүздүктү жана тамак-аш тандоого аң-сезимдүү мамилени талап кылат», — деп түшүндүрдү Дивинская.

Анын айтымында, ал тургай кызыл балыктар, мисалы, соккай лосось, кызгылт лососко караганда бай биохимиялык курамга ээ: анын курамында астаксантин жана май кислоталары көбүрөөк. Бирок, диетолог бул түрдөгү балыктын азыркы жогорку баасын эске алганда, пайда менен чыгымдын катышы анын пайдасына эмес экенин кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363310/
Кароо: 56
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Кой этин кантип тандоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Орозо кармоонун кандай кайталангыс пайдалары бар?
Пайдалуу кеңеш: Орозонун сырлары
Пайдалуу кеңеш: Орозонун артыкчылыгы
Пайдалуу кеңеш: Гемоглобиндин деңгээли жогору болсо эмне кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кара карагаттын өзгөчөлүгү эмнеде?
Пайдалуу кеңеш: Начар уйкунун күтүлбөгөн жагдайы айтылды
Пайдалуу кеңеш: Өмүрдү кантип оңой узартууга болот?
Пайдалуу кеңеш: Февраль айы башында кайсы өсүмдүктөрдү отургузуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кардиолог жүрөк үчүн кооптуу азыктарды аныктады
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери
Ысык-Көлдө &laquo;Тамчы&raquo; каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды
Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2&nbsp;миллион сом уурдаган Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2 миллион сом уурдаган
Ош&nbsp;шаарындагы эски базардын ордуна эмне курулат? Ош шаарындагы эски базардын ордуна эмне курулат?
24-февраль, шейшемби
12:09
Пайдалуу кеңеш: Эң арзан жана даамдуу балыктар аталды Пайдалуу кеңеш: Эң арзан жана даамдуу балыктар аталды
12:05
Энергетика министри Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу көбөйгөнүн айтты
11:36
Таласта пара алууга шектелген милиция кызматкери кармалды
11:24
Эрнис Толтоев Ош шаарынын мэринин орун басары болуп дайындалды
11:15
Улуттук банк эсептик ченди 12 пайызга чейин жогорулатты