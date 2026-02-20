17:52
Айсулуу Тыныбекова жаңы батирин көрсөттү

Аялдар күрөшү боюнча мурдагы дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова социалдык тармактарда жаңы батиринин видеосун бөлүштү.

Белгилей кетсек, атактуу спортчу жакында эле кош бойлуу экенин жарыялады. Бул жаңылык күйөрмандардын кеңири колдоосуна ээ болду.

Жаңы үйдү чагылдырган видео тез арада көрүүчүлөргө жана көптөгөн мыкты пикирлерге ээ болду. Колдонуучулар көп жылдар боюу Кыргызстанга дүйнөлүк деңгээлдеги медалдарды алып келген атактуу спортчунун ийгилигин жана жеке жетишкендиктерин көргөнүнө кубанып жатышканын белгилешти.

Интернетте ден соолук, бакубат жашоо жана кош бойлуулуктун тынч өтүшүнө каалоо -тилектер көп айтылган. Күйөрмандар Айсулуу Тыныбекова узак жана оор спорттук карьерасынан кийин ыңгайлуулук жана туруктуулукка татыктуу экенин белгилешти.
