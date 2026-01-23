Бишкекте 25 жаштагы жигит эки килограммдан ашык баңгизат менен кармалды

Бишкектин Свердлов районунда өзгөчө көп өлчөмдөгү баңгизатты мыйзамсыз сактоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу борбор калаанын ички иштер башкы башкармалыгы билдирди.
Маалыматка ылайык, ал KIA Picanto үлгүсүндөгү унаа менен бара жатканда токтотулган. Текшерүүдө анын жанынан 2 килограмм 14 грамм баңгизат табылган.
Факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 283-беренеси (Сатуу максатын көздөбөстөн баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо) менен кылмыш ишин козголгон.
Шектүү кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда тергөө иштери уланууда.