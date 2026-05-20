Курулуш министринин жаңы биринчи орун басары дайындалды

Болот Чолпонбаев курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министринин биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу мекемеден билдирди.
Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду.
Буга чейин Чолпонбаев министрликке караштуу Турак жай-жарандык курулуш департаментин жетектеп келген. Курулуш тармагындагы эмгек жолу 2013-жылы инженер адисинен башталган.
Ал эми министрдин мурдагы биринчи орун басары Самат Жантелиев жазган арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотулду.