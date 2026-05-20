Доор өзгөрткөн билим: Бүгүн ата —энелер үчүн ачык диалог өтөт

Бүгүн, 20-майда Агартуу министрлиги ата-энелер үчүн «Доор өзгөрткөн билим» аттуу ачык диалог өткөрөт. Бул тууралуу мекемеден билдирди.
Иш-чаранын алкагында жалпы билим берүү уюмдарында 12 жылдык мектептик билим берүүнүн биринчи жылындагы жыйынтыктар чыгарылып, ата-энелерди кызыктырган бардык суроолорго ачык жооп берилет.
Форум 20-майда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын агартуу министри Догдуркүл Кендирбаеванын жана Бишкек шаарынын мэри Айбек Джунушалиевдин катышуусунда башталып, андан соң бардык аймактарда уланат. Ошондой эле иш-чара Улуттук телерадиоберүү корпорациясы аркылуу түз эфирде көрсөтүлөт.