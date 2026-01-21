10:47
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Кыргызча

Ысык-Көлдө ири өлчөмдөгү баңгизаттарды тараткан шектүүлөр кармалды

Ысык-Көлдө өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизаттарды тараткан шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, баңгизатты таратууга катышкан кылмыштуу топ аныкталганы айтылды.

Ысык-Көл аймагында мурда соттолгон төрт адам кармалган. Тергөөчүлөр алар баңгизаттарды жасап жана таратып жүргөн деп болжолдошууда. Шектүүлөр жашаган үйлөрдү тинтүү учурунда баңгизаттар, ошондой эле аларды өндүрүү үчүн колдонулган жабдуулар табылган.

Алар тергөө камак жайына алынды.Тергөө иштери уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358643/
Кароо: 108
Басууга
Теги
Быйыл ЖККУнун атайын операциялары учурунда 8 тоннадан ашык баңгизат кармалган
Чүй облусунда баңгизат сатуу менен алектенгендер кармалды
Чүй облусунда чет элдик жаран ири өлчөмдөгү баңгизат менен кармалды
Ысык-Ата районунда бангизат сатууга шектелген жаран кармалды
Баңгизат саткан милициянын капитаны 10 жылга эркинен ажыратылды
Жалал-Абадда 5 кг бангизат менен чет элдик жаран кармалды
Кыргызстанда Ооганстандан баңгизат ташыган жол жабылды
600 млн сомдук баңги заты: УКМК эл аралык героин каналына бөгөт койду
Бишкекте 6 килограммдан ашык баңгизат сатууга шектүү кармалды
Бишкек тургунунун үйүнөн 10 миллион сомдук баңгизат табылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Коюу тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аба майданында төрт каттам токтотулду Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
21-январь, шаршемби
10:34
Бузукулук үчүн криптодоллар: Бишкекте веб-камера схемасы жабылды Бузукулук үчүн криптодоллар: Бишкекте веб-камера схемас...
10:12
Токмокто кызды уурдап, кыйноого алган шектүүлөр камалышты
09:49
Бүгүнкү доллардын курсу
09:42
Эрнис Кыязов Жапыкеев менен талаш-тартыштуу маектешүүдөн кийин УКМКга чакырылды
09:20
Ысык-Көлдө ири өлчөмдөгү баңгизаттарды тараткан шектүүлөр кармалды
20-январь, шейшемби
17:30
21-январга карата аба ырайы
16:26
Бишкекте алты тилкелүү көпүрөнүн курулушу. Мэр сапаттын текшерип чыкты