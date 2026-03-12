Бишкекте ооган гашиши: ИИМ баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү тобун кармады

Бишкек шаарында баңгизат сатуу менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу бүгүн, 12-мартта ИИМдин Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 4-мартта «Притон» аталышындагы операциянын жүрүшүндө 1989-жылы туулган Р.А.А. аттуу жаран кармалып, тинтүү учурунда чөнтөгүнөн гашиш баңгизаты табылган.
Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө баңгизаттарды ташуу жана сатуу менен алектенип жүргөн бул кылмыштуу топтун уюштуруучусу, 1975-жылы туулган С.Н.К. аттуу жаран аныкталып, анын үйүнөн ири көлөмдө ооган тектүү гашиш (чарс) табылып алынды.
Аталган факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 282-беренеси (Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо) менен кылмыш иши козголду.
Алынган баңгизаттар боюнча соттук-химиялык экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери улантылууда.