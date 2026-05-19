Кыргызча

20-майга карата аба ырайы

Эртең, 20-май күнү күндүз Талас, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +8...+13 күндүз +22...+27

Таласта түнкүсүн +7...+12 күндүз +20...+25

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +12...+17 күндүз +26...+31

Ысык-Көлдө түнкүсүн +5...+10 күндүз +17...+22

Нарында түнкүсүн +5...+10 күндүз +16...+21

Бишкекте түнкүсүн +11...+13°, күндүз +23...+25° болот.
20-майга карата аба ырайы
