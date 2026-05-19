20-майга карата аба ырайы

Эртең, 20-май күнү күндүз Талас, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +8...+13 күндүз +22...+27
Таласта түнкүсүн +7...+12 күндүз +20...+25
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +12...+17 күндүз +26...+31
Ысык-Көлдө түнкүсүн +5...+10 күндүз +17...+22
Нарында түнкүсүн +5...+10 күндүз +16...+21
Бишкекте түнкүсүн +11...+13°, күндүз +23...+25° болот.