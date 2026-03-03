19:43
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Кыргызча

Өспүрүмдөр баңгизат колдонушат. Депутат «Антикино» мекемелерин жабууга чакырды

Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Эгембердиева «Антикино» мекемелерин жабууга чакырды. Бул тууралуу эл өкүлү бүгүн, 3-мартта Жогорку Кеңештин Эмгек, саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетинин жыйынында «Айрым мыйзам актыларына (Жарандык процесстик кодекске, Балдар кодексине жана Жарнама жөнүндө мыйзамга) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда билдирди.

Парламентарийдин айтымында, көптөгөн жаштар бул мекемелерде кино көрүү шылтоосу менен кылмыштарды, анын ичинде баңгизат колдонууну жасашат.

Ал Ички иштер министрлигин «Антикино» мекемелерине каршы чара көрүп, аларды жабууга чакырды.

Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев «Антикино» мекемелеринде мурда кылмыштар катталганын белгиледи. «Биз ээлерин жоопкерчиликке тарттык. Ал эми баңгизат колдонуу учурлары болгон», — деп кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364343/
Кароо: 184
Басууга
Теги
Ошто УКТ тобунан 4 килограммдан ашык баңгизат, граната жана курал-жарак алынды
Таласта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнөн баңгизат табылды
Бишкекте 25 жаштагы жигит эки килограммдан ашык баңгизат менен кармалды
Ысык-Көлдө ири өлчөмдөгү баңгизаттарды тараткан шектүүлөр кармалды
Быйыл ЖККУнун атайын операциялары учурунда 8 тоннадан ашык баңгизат кармалган
Чүй облусунда баңгизат сатуу менен алектенгендер кармалды
Чүй облусунда чет элдик жаран ири өлчөмдөгү баңгизат менен кармалды
Ысык-Ата районунда бангизат сатууга шектелген жаран кармалды
Баңгизат саткан милициянын капитаны 10 жылга эркинен ажыратылды
Жалал-Абадда 5 кг бангизат менен чет элдик жаран кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Былтыр Бишкектин Биринчи май райондук соту тарабынан 823 кылмыш иши козголгон Былтыр Бишкектин Биринчи май райондук соту тарабынан 823 кылмыш иши козголгон
Быйыл Ош&nbsp;шаарынын бюджети 1,8 миллиард сомго көбөйөт Быйыл Ош шаарынын бюджети 1,8 миллиард сомго көбөйөт
28-февралга карата аба ырайы 28-февралга карата аба ырайы
Ош-Ташкент багыты боюнча туруктуу авиакаттам ачылат Ош-Ташкент багыты боюнча туруктуу авиакаттам ачылат
3-март, шейшемби
17:31
4-мартка карата аба ырайы 4-мартка карата аба ырайы
15:29
Кыргыз жарандары Оман аркылуу эвакуациялап жатат. Алгачкы каттамдар бекитилди
15:13
Өспүрүмдөр баңгизат колдонушат. Депутат «Антикино» мекемелерин жабууга чакырды
14:57
Кыргызстанда «Электрондук нотариус» мобилдик тиркемеси ишке киргизилди
14:09
Бишкекте Иран элин колдоо боюнча тынч митинг-реквием өттү