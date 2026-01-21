09:12
ФИФА президенти Жанни Инфантинонун айлыгы айтылды

Фото Интернеттен алынды

Эл аралык футбол федерациясынын (ФИФА) президенти Жанни Инфантинонун айлыгы жарыяланды. Бул тууралуу француздук Le Monde басылмасы жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, 55 жаштагы спортчу 2024-жылга чейин 6,133 миллион доллар киреше тапкан. Бул суммага анын базалык айлыгы, ар кандай жөлөкпулдар жана пенсиялык чыгымдар кирет. Салыштырмалуу, Инфантино 2016-жылы ФИФАнын президенти болуп дайындалганда 1,5 миллион доллар киреше тапкан.

«Эгерде Инфантино 2027-жылы үчүнчү жана акыркы мөөнөткө кайра шайланса, 2031-жылга чейин ФИФАнын башында кала алат. Бул ага жеке байлыгын топтоону улантууга мүмкүндүк берет», — деп кошумчалайт маалымат булагы.
