Бишкек шаарынын мэри канча айлык алат жана кайда дарыланат?

Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев айлыгы тууралуу маалымат купуя эмес экенин билдирди.

Телеканалга берген маегинде мэр өзүнүн негизги айлыгы 96 миң сом же айына болжолдуу кошумчалар менен 100 миң сом экенин айтты. Бирок, Айбек Жунушалиевдин айтымында, ал мамлекеттен эч кандай атайын жеңилдиктерди албайт.

Фото Интернеттен алынды

Мэр мурда мамлекеттик кызматкерлер үчүн кошумча бонустар жана жеңилдиктер болгон болсо, азыр мындай артыкчылыктар дээрлик жок экенин жана баары бирдей шарттарда иштей турганын белгиледи.

Айбек Жунушалиев жакында эле операция болуп, шаардык ооруканада дарыланганын түшүндүрдү. Ал кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жеке баалоо жана саламаттыкты сактоо системасындагы көйгөйлөрдү аныктоо үчүн кадимки медициналык мекемени тандап алганын баса белгиледи.
