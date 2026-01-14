12:33
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Кыргызча

Бишкек таштанды полигонунда коррупция: Мурдагы вице-мэр жана жетекчилер кармалды

КРнын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети (УКМК) борбор калаанын жаңы таштанды полигонун долбоорлоо жана курууга байланыштуу коррупциялык ишке байланыштуу Бишкек мэриясынын кызмат адамдарынын жана подряддык уюмдардын жетекчилеринин кармалганын билдирди.

Маалыматка ылайык, Бишкекте катуу таштандыларды башкарууну жакшыртуу жана жаңы полигон куруу долбоору боюнча мамлекеттик сатып алуулар учурундагы коррупция боюнча кылмыш ишин козголгон.

Аталган долбоорду ишке ашырууга 2015-жылы кредиттик негизде 22 млн евро бөлүнгөн. Бул каражатка техника сатып алуу жана жаңы полигон куруу пландалган.

Мамлекеттик сатып алуулардын айрым элементтерине жүргүзүлгөн аудиттин натыйжалары боюнча бөлүнгөн кредиттик каражаттардан бюджетке келтирилген алдын ала зыян болжол менен 182 млн сомду түздү.

Буга байланыштуу 12-январда «Коррупция» беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде бир катар тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, анын натыйжасында Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри С.Р.А., «Бишкек санитардык полигону» муниципалдык ишканасынын мурдагы директору А.А.Ж., подряддык компаниялардын жетекчилери И.В.Р., А.Н.Б. кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды.

Учурда атайын кызмат тарабынан бюджетке келтирилген зыяндын акыркы суммасын жана ага тиешелүү мамлекеттик органдардын бардык кызмат адамдарын аныктоо боюнча кошумча тергөө-ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357781/
Кароо: 50
Басууга
Теги
Таласта УКМКнын каза болгон кызматкеринин үй-бүлөсүнө жардам берилди
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
Бишкекте УКМКнын «Альфа» атайын күчтөр бөлүмүнүн жаңы имараты ачылды
Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу. Чүй районунун акими кармалды
Генерал-майор Жоомарт Бошкоев дүйнө салды
УКМК уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого шектүү ишкерди кармады
Балыкчынын четинде курал-жарак сакталган жер табылды
УКМК Ички иштер министрлигинин Күзөт кызматынын башчысын кармады
Камчыбек Ташиев ЦУМдун жанындагы жолго чыккан курулушту алып салууну тапшырды
Кыргызстанда чет элдик чалгындоо кызматынын агенти тыңчылык үчүн соттолду
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
14-январь, шаршемби
12:23
Пайдалуу кеңеш: Витаминдер суук тийүүдөн тезирээк айыгууга жардам береби? Пайдалуу кеңеш: Витаминдер суук тийүүдөн тезирээк айыгу...
12:16
Бишкек таштанды полигонунда коррупция: Мурдагы вице-мэр жана жетекчилер кармалды
11:57
ЖК депутаты Дастан Бекешев ботаникалык бакчада футбол аянтча курууга каршы чыкты
11:27
Жогорку Кеңештин төрагасы тендерлерди толугу менен алып салууну сунуштады
11:07
Чүй облусунда кыз ала качкан шектүүлөр кармалды