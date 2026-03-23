УКМКнын Маалыматтык коопсуздук борборунун жаңы имараты ачылды

Фото УКМК басма сөз кызматы.

Бүгүн, 23-мартта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Маалыматтык коопсуздук борборунун жаңы имараты ачылды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти.

Иш-чарага катышкан УКМК төрагасы Жумгалбек Шабданбеков бул борборду түзүү — заманбап глобалдык чакырыктарга жооп экенин белгиледи. Анын айтымында, долбоор өлкөнүн санариптик эгемендүүлүгүн коргоонун жана санариптик экономиканын туруктуу өнүгүшүнүн негизин түзөт.

Борбордун негизги милдеттери:

  • мамлекеттик сектор үчүн менчик программалык жана аппараттык чечимдерди түзүү, аларды сертификациялоо;
  • санариптик чөйрөдө киберкокустуктарга ыкчам жооп кайтаруу жана маалыматтарды коргоо үчүн алдыңкы технологиялык инструменттерди иштеп чыгуу.
  • коопсуздук тармагында жогорку квалификациялуу IT-адистерди даярдоо, экспертиза жүргүзүү жана мекемелердин аракеттерин координациялоо.

Жаңы имарат заманбап сервердик жана аналитикалык жабдуулар менен толук камсыздалган. Түзүлгөн шарттар киберчабуулдарга натыйжалуу каршы турууга жана республиканын маанилүү санариптик кызматтарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууга мүмкүндүк берет.

Бул борбордун ачылышы — мамлекеттин жарандар, бизнес жана бийлик институттары үчүн коопсуз санариптик чөйрөнү түзүүдөгү артыкчылыктуу кадамы болуп саналат.
УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев күбө катары сурак берип жатат
УКМК Стамбулда «Ислам мамлекети» эл аралык террордук уюмдун мүчөсүн кармап келди
«Кыргыз почтасы» филиалынын башкы бухгалтери акча уурдоо боюнча кармалды
Аламүдүн районунун мурдагы акими коррупцияга шектелип кармалды
Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасы болуп дайындалды
УКМК төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду
УКТ мүчөсү Кадыр Досоновго таандык жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
УКМК: «Баткен таңы» редакциясынын имараты мамлекетке кайтарылды
Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Караколдо 30 гектар айыл чарба жери мамлекетке кайтарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат
Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады
24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт 24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт
Ош&nbsp;шаарында Орозо айт намазы мечиттерде окулат Ош шаарында Орозо айт намазы мечиттерде окулат
23-март, дүйшөмбү
15:19
УКМКнын Маалыматтык коопсуздук борборунун жаңы имараты ачылды УКМКнын Маалыматтык коопсуздук борборунун жаңы имараты...
15:07
Махабат Тажибек кызынын соту 7-апрелде уланат
14:50
ИИМ башчысы коомдук жайда тамеки чеккени үчүн айыпка жыгылды
13:20
Нарын-Жаңы-Жол унаа жолу ачылды
12:42
Ошто Ак-Буура дарыясын кеңири тазалоо иштери уланууда