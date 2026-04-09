УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды

Ысык-Көл облусундагы юридикалык кызматтар жана жарандык юрисдикция тармагындагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан аракеттердин алкагында, УКМК Балыкчы нотариалдык округунун жеке нотариусу, 1983-жылы туулган К.Ж.З.ны кылмыш ишинин алкагында кармады.
Маалыматка ылайык, жеке нотариус К.Ж.З. атайылап, өз пайдасын көздөп, мыйзамсыз баюу максатында кыймылсыз мүлктүн алуу-сатуу келишимин мыйзамсыз түрдө жол-жоболоштурган. Андагы документтерде тараптардын кол тамгалары жасалмаланганы аныкталды.
Бүтүм мүлктүн мыйзамдуу ээсинин катышуусусуз түзүлгөн. Жеке нотариустун бул аракеттеринин натыйжасында жабырлануучу мүлккө болгон менчик укугунан мыйзамсыз түрдө ажыратылган.
УКМК эгерде мындай окуялардан жабыркаган жарандар болсо, +996 (3922) 51180, +996 555 540052 номерлерине байланышуу керектигин белгиледи.