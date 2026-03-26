УКМК экстремизм коркунучун жана Жакынкы Чыгыштагы кризистин таасирин талкуулады

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Академиясында эл аралык терроризмге жана диний экстремизмге каршы күрөшүү боюнча тегерек стол өттү.

Атайын кызматтан билдиришкендей, иш-чарага Терроризмге каршы күрөшүү борборунун, Эл аралык терроризм жана диний экстремизмге каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын, Чалгындоо жана контрчалгындоо башкы башкармалыктарынын, укуктук колдоо кызматынын өкүлдөрү, ошондой эле УКМКнын аймактык бөлүмдөрүнүн адистери катышты.

Тегерек столдун катышуучулары эл аралык терроризмдин жана диний экстремизмдин көрүнүштөрүнө байланыштуу республикадагы учурдагы оперативдик кырдаалды талкуулашты. Согуш аймактарынан (Сирия, Ирак) кайтып келгендерди реабилитациялоо жана адаптациялоо, ошондой эле аларды Кыргызстандын коомдук жашоосуна интеграциялоо механизмдери каралды.

Дискуссиянын өзгөчө бөлүгү Жакынкы Чыгыш аймагындагы кризистик көрүнүштөрдүн Кыргызстандагы диний жана коомдук-саясий кырдаалга тийгизген таасирине арналды. Жакынкы Чыгыш боюнча эксперттер жаңы геосаясий шарттарда террористтик уюмдардын идеологиясынын трансформациясы тууралуу, ошондой эле маалыматтык мейкиндик жана миграция аркылуу деструктивдүү идеологиялык баяндардын жайылышынын тобокелдиктери боюнча аналитикалык баяндамаларды сунушташты.

Конструктивдүү диалогдун жүрүшүндө кырдаалдын орто жана узак мөөнөттүү келечектеги өнүгүшүнө карата божомолдор айтылды. Тегерек столдун уюштуруучулары жана катышуучулары УКМК Академиясынын базасында өткөрүлгөн мындай талкуу аянтчаларынын жогорку маанисин белгилешти. Бул аянтчалар мамлекеттик органдардын, илимий коомчулуктун жана диний ишмерлердин күч-аракеттерин бириктирип, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бирдиктүү ыкмаларды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет.
УКМКнын Маалыматтык коопсуздук борборунун жаңы имараты ачылды
УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев күбө катары сурак берип жатат
УКМК Стамбулда «Ислам мамлекети» эл аралык террордук уюмдун мүчөсүн кармап келди
«Кыргыз почтасы» филиалынын башкы бухгалтери акча уурдоо боюнча кармалды
Аламүдүн районунун мурдагы акими коррупцияга шектелип кармалды
Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасы болуп дайындалды
УКМК төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду
УКТ мүчөсү Кадыр Досоновго таандык жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
УКМК: «Баткен таңы» редакциясынын имараты мамлекетке кайтарылды
Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты
Суусамыр өрөөнүндөгү дарыяларга 5 миң чабак кое берилди
УКМК экстремизм коркунучун жана Жакынкы Чыгыштагы кризистин таасирин талкуулады
Бишкектеги легендарлуу «Ак-Суу» павильону оңдоп-түзөөдөн кийин ачылууга даяр
Мектепке кабыл алуу: Балдарды 1-класска электрондук каттоо 1-апрелде башталат